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Патрик Виера переживает, что в АПЛ мало темнокожих тренеров

Англия
(1 голосов)

Действительно интересны причины

Патрик Виера переживает, что в АПЛ мало темнокожих тренеров

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Патрик Виейра, возглавляющий "Кристал Пэлас", считает, что в АПЛ слишком мало главных тренеров, представляющих этнические меньшинства. "Мы очень много размышляем на эту тему и не можем понять, почему все так происходит", – приводит его слова London Word.

"Конечно, мы думаем об этом, обсуждаем это, и меня это сильно беспокоит. Мы, темнокожие тренеры, очень много размышляем на эту тему и не можем понять, почему все так происходит.

Мы говорим об опыте, о любви к футболу, о трудовой этике, о понимании игры, о страсти по отношению к футболу. В этом мы не отличаемся от других людей.

Мне повезло, что на протяжении моей тренерской карьеры многие главные тренеры открывали передо мной двери в свои клубы, позволяли провести недельку. теперь мой черед. Мне посчастливилось попасть в очень хороший клуб, и если я могу кого-то поддержать, то я это сделаю", – сказал Виейра.

Напомним, что Виейра возглавил "Кристал Пэлас" этим летом. Сейчас его команда на 10 месте в АПЛ имея в своём активе 3 победы, 6 ничьих и 2 поражения.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Патрик Виера
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Источник:
londonworld.com

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Комментарии (5)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
15.11.2021 в 22:35
А чорних підарасів тренерів ще менше
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
15.11.2021 в 22:25
Он бежать, он не думать
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0
0
kalan-86 (Анкара)
15.11.2021 в 21:36
Патрик, ну ты блин даёшь. Не нужно пытаться проводить параллели. Докажешь свой уровень и профессионализм, докажешь, что ты лучше всяких Гвардиол с Клоппами, тебя и в Барселону и в Манчестер позовут. Дело совсем не в цвете или твоих религиозных убеждениях. У тебя пока неплохо получается в Пэлэс, вот и продолжай в том же духе. Успехов.
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
15.11.2021 в 21:27
Нехай розкаже про досягнення "кольорових" тренерів в АПЛ, а потім запитує, чому їх так мало.
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+4
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
15.11.2021 в 21:21
Сейчас все цветные тренеры на беларусско-польской границе…
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+4
0


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