Патрик Виера переживает, что в АПЛ мало темнокожих тренеров

Патрик Виейра, возглавляющий "Кристал Пэлас", считает, что в АПЛ слишком мало главных тренеров, представляющих этнические меньшинства. "Мы очень много размышляем на эту тему и не можем понять, почему все так происходит", – приводит его слова London Word.

"Конечно, мы думаем об этом, обсуждаем это, и меня это сильно беспокоит. Мы, темнокожие тренеры, очень много размышляем на эту тему и не можем понять, почему все так происходит.

Мы говорим об опыте, о любви к футболу, о трудовой этике, о понимании игры, о страсти по отношению к футболу. В этом мы не отличаемся от других людей.

Мне повезло, что на протяжении моей тренерской карьеры многие главные тренеры открывали передо мной двери в свои клубы, позволяли провести недельку. теперь мой черед. Мне посчастливилось попасть в очень хороший клуб, и если я могу кого-то поддержать, то я это сделаю", – сказал Виейра.

Напомним, что Виейра возглавил "Кристал Пэлас" этим летом. Сейчас его команда на 10 месте в АПЛ имея в своём активе 3 победы, 6 ничьих и 2 поражения.