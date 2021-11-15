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Эллиот из Ливерпуля, получивший ужасную травму в сентябре, вернулся к тренировкам
Относительно быстро вернулся в строй
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Харви Эллиот из "Ливерпуля" вернулся к тренировкам, сообщает Sky Sports. Его сломал игрок "Лидса" в 4 туре АПЛ 13 сентября.
Известно, что у англичанина был вывих голеностопа из-за которого он перенес операцию. Сейчас он смог вернуться только к легким тренировкам.
Эллиот провел в этом сезоне за "Ливерпуль" 4 матча в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.
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Источник:skysports.com
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