Эллиот из Ливерпуля, получивший ужасную травму в сентябре, вернулся к тренировкам

Харви Эллиот из "Ливерпуля" вернулся к тренировкам, сообщает Sky Sports. Его сломал игрок "Лидса" в 4 туре АПЛ 13 сентября.

Известно, что у англичанина был вывих голеностопа из-за которого он перенес операцию. Сейчас он смог вернуться только к легким тренировкам.

Эллиот провел в этом сезоне за "Ливерпуль" 4 матча в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.