  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эллиот из Ливерпуля, получивший ужасную травму в сентябре, вернулся к тренировкам
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эллиот из Ливерпуля, получивший ужасную травму в сентябре, вернулся к тренировкам

Англия
(1 голосов)

Относительно быстро вернулся в строй

Эллиот из Ливерпуля, получивший ужасную травму в сентябре, вернулся к тренировкам

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Харви Эллиот из "Ливерпуля" вернулся к тренировкам, сообщает Sky Sports. Его сломал игрок "Лидса" в 4 туре АПЛ 13 сентября.

Известно, что у англичанина был вывих голеностопа из-за которого он перенес операцию. Сейчас он смог вернуться только к легким тренировкам.

Эллиот провел в этом сезоне за "Ливерпуль" 4 матча в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Лидс Юнайтед Харви Эллиотт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...