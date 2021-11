Фанаты МЮ его обожают. Сегодня День рождения у легенды красных дьяволов Пола Скоулза

Пол Арон Скоулз родился 16 ноября 1974 года в Солфорде (Большой Манчестер, Англия). На протяжении всей своей карьеры игрока выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого провел более 700 матчей. Выиграл с "МЮ" абсолютно все возможные клубные трофеи – АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны, ЛЧ, КЧМ.

Скоулз – мастер дальних ударов, он обладал тонким видением поля и выдающейся техникой коротких и длинных передач. Многими экспертами и изданиями признавался лучшим центральным полузащитником последних 20 лет. Пол 7 лет защищал цвета сборной Англии. Он играл на ЧМ-1998 и -2002, ЕВРО-2000 и -2004. Введен в Зал славы английского футбола.

31 мая 2011 года он принял решение о завершении своей футбольной карьеры. Однако 8 января 2012 года было объявлено, что Скоулз возвращается в "Манчестер Юнайтед" в качестве игрока до завершения сезона 2011/12. Впоследствии хавбек продлил свое пребывание в клубе на кампанию 2012/13. В мае 2013 года вновь объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь.

