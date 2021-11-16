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Экс-кэп Челси отреагировал на историю о неприличных жестах в свой адрес от родственников-фанатов

Англия
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Легенда исколесила уже весь Интернет

Экс-кэп Челси отреагировал на историю о неприличных жестах в свой адрес от родственников-фанатов

Khalid Twitter

Новина українською

Бывший капитан "Челси" Джон Терри прокомментировал в Твиттере очередную ретро-публикацию о том, как якобы его родственники показывали футболисту неприличные жесты с трибун после гола англичанина в ворота "Вест Хэма". Все дело в том, что семья Терри поддерживает "молотобойцев".

"Моя семья поддерживает "Вест Хэм", но эти ребята – не моя родня!"

Теперь можно считать, что популярная история официально перекочевала в разряд неправдивых мифов. Напомним, Терри защищал цвета "Челси" с 1998-го по 2017-й, в юности он занимался в академии "Вест Хэма" (1991-1995).

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В статье: Джон Терри Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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