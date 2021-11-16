Экс-кэп Челси отреагировал на историю о неприличных жестах в свой адрес от родственников-фанатов

Бывший капитан "Челси" Джон Терри прокомментировал в Твиттере очередную ретро-публикацию о том, как якобы его родственники показывали футболисту неприличные жесты с трибун после гола англичанина в ворота "Вест Хэма". Все дело в том, что семья Терри поддерживает "молотобойцев".

"Моя семья поддерживает "Вест Хэм", но эти ребята – не моя родня!"

My family support West Ham but these guys are not my family! — John Terry (@JohnTerry26) November 15, 2021

Теперь можно считать, что популярная история официально перекочевала в разряд неправдивых мифов. Напомним, Терри защищал цвета "Челси" с 1998-го по 2017-й, в юности он занимался в академии "Вест Хэма" (1991-1995).