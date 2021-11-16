  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитнику Ман Сити Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитнику Ман Сити Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании

Англия
(2 голосов)

Их число возросло до шести

Защитнику Ман Сити Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди обвиняется еще в двух эпизодах изнасилования, пишет L'Equipe.

Суммарно футболист обвиняется в шести эпизодах изнасилования и одном эпизоде сексуального насилия. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года.

В конце августа "Манчестер Сити" объявил об отстранении Менди. На данный момент Бенжамен находится под арестом. Суд уже несколько раз отклонял прошения французского футболиста об освобождении его за счёт внесения залога.

27-летний Менди защищает цвета "Манчестер Сити" с 2017 года. С тех пор он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах и выполнил 12 результативных передач.

Читайте такжеВесельчак, разгильдяй, преступник: эволюция Бенжамена Менди от суперзвезды к зэку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Бенжамин Менди
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lequipe.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 15:16
Это какой-то расизм...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...