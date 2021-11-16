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Защитнику Ман Сити Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании
Их число возросло до шести
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди обвиняется еще в двух эпизодах изнасилования, пишет L'Equipe.
Суммарно футболист обвиняется в шести эпизодах изнасилования и одном эпизоде сексуального насилия. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года.
В конце августа "Манчестер Сити" объявил об отстранении Менди. На данный момент Бенжамен находится под арестом. Суд уже несколько раз отклонял прошения французского футболиста об освобождении его за счёт внесения залога.
27-летний Менди защищает цвета "Манчестер Сити" с 2017 года. С тех пор он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах и выполнил 12 результативных передач.
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