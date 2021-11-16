Мхитарян: Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или еще где-то

Полузащитник " Ромы " Генрих Мхитарян рассказал, почему он в 2016 году решил прейти из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед".

"Я никогда не забуду своё время в Германии. Это был лучший период в моей карьере футболиста. До сих пор очень благодарен Юргену Клоппу, клубу и бывшим партнёрам, которые поддерживали меня. Уверен, когда-нибудь вернусь в Дортмунд – если не в качестве футболиста, то хотя бы как болельщик.

Когда я услышал, что "Манчестер Юнайтед" интересуется мной, то захотел туда перейти. АПЛ была моей большой мечтой. Говорят, что я сделал это только ради денег. Это чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или ещё где-то. Я был счастлив в "Дортмунде", но иногда приходится принимать трудные решения", – сказал Мхитарян.