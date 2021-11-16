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Мхитарян: Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или еще где-то
Генрих рассказал, почему в свое время перешел из Боруссии в МЮ
Полузащитник "
"Я никогда не забуду своё время в Германии. Это был лучший период в моей карьере футболиста. До сих пор очень благодарен Юргену Клоппу, клубу и бывшим партнёрам, которые поддерживали меня. Уверен, когда-нибудь вернусь в Дортмунд – если не в качестве футболиста, то хотя бы как болельщик.
Когда я услышал, что "Манчестер Юнайтед" интересуется мной, то захотел туда перейти. АПЛ была моей большой мечтой. Говорят, что я сделал это только ради денег. Это чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или ещё где-то. Я был счастлив в "Дортмунде", но иногда приходится принимать трудные решения", – сказал Мхитарян.
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