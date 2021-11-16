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Эвертон интересуется защитником Арсенала

Англия
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Летом 2022 года у него истекает контракт

Эвертон интересуется защитником Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс может зимой покинуть клуб. В услугах 26-летнего игрока заинтересован "Эвертон", пишет The Sun.

Лондонский клуб готов расстаться с футболистом за € 5,9 млн, поскольку летом 2022 года у него истекает контракт с "Арсеналом".

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провёл два матча и результативными действиями не отметился.

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В статье: Арсенал (Лондон) Калум Чемберс Эвертон
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