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Эвертон интересуется защитником Арсенала
Летом 2022 года у него истекает контракт
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Калум Чемберс может зимой покинуть клуб. В услугах 26-летнего игрока заинтересован "Эвертон", пишет The Sun.
Лондонский клуб готов расстаться с футболистом за € 5,9 млн, поскольку летом 2022 года у него истекает контракт с "Арсеналом".
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провёл два матча и результативными действиями не отметился.
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