Эвертон интересуется защитником Арсенала

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс может зимой покинуть клуб. В услугах 26-летнего игрока заинтересован "Эвертон", пишет The Sun.

Лондонский клуб готов расстаться с футболистом за € 5,9 млн, поскольку летом 2022 года у него истекает контракт с "Арсеналом".

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провёл два матча и результативными действиями не отметился.