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Конате: Надеюсь, что со временем начну постоянно попадать в стартовый состав
Защитник старается стать игроком основного состава
Фото: liverpoolfc.ru
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате поделился мнением о том, почему не попадает в стартовый состав команды регулярно.
"Конечно, это не просто, ведь каждый игрок хочет играть. Но я знаю, что я молод и мне нужно работать, чтобы играть. Я был в Германии, а теперь я в Премьер-лиге, в "Ливерпуле" — в одной из лучших команд мира. Непросто прийти и сразу начать играть в "Ливерпуле".
"Я знаю Юргена Клоппа, знаю, что он делает, и, конечно, мне нужно работать. Надеюсь, что со временем начну постоянно попадать в стартовый состав. Я буду работать над этим. Я люблю испытания, и, конечно, Премьер-лига и немецкий футбол — далеко не одно и тоже. Здесь другой уровень интенсивности и много значимых игроков. Это непросто, но мы играем в футбол ради этого", — приводит слова Конате Liverpool Echo.
В сезоне-2021/22 чемпионата Англии Конате сыграл за команду 3 матча и не отметился результативными действиями.
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