Глава АПЛ уволится из-за покупки Ньюкасла саудовцами

Гари Хоффман покинет пост главы АПЛ из-за покупки "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии(PIF), сообщает BBC. Он взял основную часть вины за сделку на себя.

В октябре клубы АПЛ пожаловались из-за покупки клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) и глава АПЛ взял ответственность на себя.

Ожидается, что об уходе Хоффмана с поста главы АПЛ будет объявлено в ближайшие дни. Он занимал эту должность с апреля 2020 года.

Напомним, что 19 клубов АПЛ договорились бойкотировать сделку по покупке "Ньюкасла". На данный момент "сороки" идут на 19 месте в Премьер-лиге не одержав ни одной победы в сезоне.