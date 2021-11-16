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Глава АПЛ уволится из-за покупки Ньюкасла саудовцами
Слабая попытка отвлечь внимание
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гари Хоффман покинет пост главы АПЛ из-за покупки "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии(PIF), сообщает BBC. Он взял основную часть вины за сделку на себя.
В октябре клубы АПЛ пожаловались из-за покупки клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) и глава АПЛ взял ответственность на себя.
Ожидается, что об уходе Хоффмана с поста главы АПЛ будет объявлено в ближайшие дни. Он занимал эту должность с апреля 2020 года.
Напомним, что 19 клубов АПЛ договорились бойкотировать сделку по покупке "Ньюкасла". На данный момент "сороки" идут на 19 месте в Премьер-лиге не одержав ни одной победы в сезоне.
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