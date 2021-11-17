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СМИ: 37-летний защитник Челси хочет остаться в Лондоне еще на несколько сезонов
Ничего себе!
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский "Флуминенсе" хочет вернуть в свой стан защитника лондонского "Челси" Тьяго Силву. Напомним, бразилец уже выступал за клуб из Рио-де-Жанейро с 2006-го по 2009-й год.
Итальянский инсайдер Николо Скира сообщает, что бразильский клуб, который в свое время реанимировал карьеру Силвы, уже начал переговоры с агентом Тьяго. Южноамериканцы хотят оформить сделку к следующему лету, ведь в конце сезона защитник станет свободным агентом.
Естественно, только в том случае, если Силва не продлит соглашение с "Челси". Важно понимать, что приоритет исполнителя – задержаться в Лондоне еще на несколько сезонов. По информации Скиры, "синие" и Тьяго обсуждают пролонгацию до 2023 года.
#Fluminense dream #ThiagoSilva’s return and have opened talks with the agent of the centre-back (P.Tonietto) to try to complete the deal next summer. Silva’s priority at now is still #Chelsea, which will discuss the possible contract extension until 2023 in the next weeks. #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2021
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