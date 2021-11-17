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СМИ: 37-летний защитник Челси хочет остаться в Лондоне еще на несколько сезонов

Англия
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Ничего себе!

СМИ: 37-летний защитник Челси хочет остаться в Лондоне еще на несколько сезонов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский "Флуминенсе" хочет вернуть в свой стан защитника лондонского "Челси" Тьяго Силву. Напомним, бразилец уже выступал за клуб из Рио-де-Жанейро с 2006-го по 2009-й год.

Итальянский инсайдер Николо Скира сообщает, что бразильский клуб, который в свое время реанимировал карьеру Силвы, уже начал переговоры с агентом Тьяго. Южноамериканцы хотят оформить сделку к следующему лету, ведь в конце сезона защитник станет свободным агентом.

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Естественно, только в том случае, если Силва не продлит соглашение с "Челси". Важно понимать, что приоритет исполнителя – задержаться в Лондоне еще на несколько сезонов. По информации Скиры, "синие" и Тьяго обсуждают пролонгацию до 2023 года.

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В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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