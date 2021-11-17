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Основной защитник ливерпуля не поможет команде в ближайших матчах
У игрока травма
Sky
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил травму подколенного сухожилия в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Дании (2:0), сообщает The Times.
По информации источника, мерсисайдцы не считают повреждение серьезным, но полагают, что 27-летний футболист пропустит предстоящие игры против "Арсенала" (20 ноября) в АПЛ и "Порту" (24 ноября) в Лиге чемпионов.
В сезоне-2021/22 Робертсон провел 12 матчей за "Ливерпуль", на его счету 2 результативные передачи.
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