Основной защитник ливерпуля не поможет команде в ближайших матчах

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил травму подколенного сухожилия в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Дании (2:0), сообщает The Times.

По информации источника, мерсисайдцы не считают повреждение серьезным, но полагают, что 27-летний футболист пропустит предстоящие игры против "Арсенала" (20 ноября) в АПЛ и "Порту" (24 ноября) в Лиге чемпионов.

В сезоне-2021/22 Робертсон провел 12 матчей за "Ливерпуль", на его счету 2 результативные передачи.