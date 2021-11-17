Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зидан сообщил боссам МЮ, что не готов работать в АПЛ
Хочет отдохнуть от работы до лета
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует соглашаться на работу в "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Оле-Гуннара Сульшера, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.
TRUE✅ @ManUtd had the idea of Zinedine Zidane as new manager. Zidane let the board know that he doesn't feel ready for the Premiere League at the moment and prefers to take a break until summer pic.twitter.com/Lz72nDaMDu— Christian Falk (@cfbayern) November 17, 2021
Сообщается, что "Юнайтед" хотел пригласить французского специалиста, однако он сообщил боссам клуба, что сейчас не чувствует себя готовым к работе в АПЛ. Зидан хочет отдохнуть от работы до лета.
49-летний тренер покинул "Реал" в мае и с тех пор находится без работы.
Сейчас "МЮ" идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от 4-й строчки на 5 очков. Под руководством Сульшера команда проиграла 6 из 12 последних матчей.
Популярное сейчас
- Глупая провокация. Украинские фаны вывесили в Боснии перевернутый российский флаг
- Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера
- Петраков: Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО