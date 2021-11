Зидан сообщил боссам МЮ, что не готов работать в АПЛ

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует соглашаться на работу в "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Оле-Гуннара Сульшера, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

TRUE✅ @ManUtd had the idea of Zinedine Zidane as new manager. Zidane let the board know that he doesn't feel ready for the Premiere League at the moment and prefers to take a break until summer pic.twitter.com/Lz72nDaMDu