Зидан сообщил боссам МЮ, что не готов работать в АПЛ

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует соглашаться на работу в "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Оле-Гуннара Сульшера, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

TRUE✅ @ManUtd had the idea of Zinedine Zidane as new manager. Zidane let the board know that he doesn't feel ready for the Premiere League at the moment and prefers to take a break until summer pic.twitter.com/Lz72nDaMDu — Christian Falk (@cfbayern) November 17, 2021

Сообщается, что "Юнайтед" хотел пригласить французского специалиста, однако он сообщил боссам клуба, что сейчас не чувствует себя готовым к работе в АПЛ. Зидан хочет отдохнуть от работы до лета.

49-летний тренер покинул "Реал" в мае и с тех пор находится без работы.

Сейчас "МЮ" идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от 4-й строчки на 5 очков. Под руководством Сульшера команда проиграла 6 из 12 последних матчей.