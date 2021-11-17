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Зидан сообщил боссам МЮ, что не готов работать в АПЛ

Англия
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Хочет отдохнуть от работы до лета

Зидан сообщил боссам МЮ, что не готов работать в АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует соглашаться на работу в "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Оле-Гуннара Сульшера, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Сообщается, что "Юнайтед" хотел пригласить французского специалиста, однако он сообщил боссам клуба, что сейчас не чувствует себя готовым к работе в АПЛ. Зидан хочет отдохнуть от работы до лета.

49-летний тренер покинул "Реал" в мае и с тех пор находится без работы.

Сейчас "МЮ" идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от 4-й строчки на 5 очков. Под руководством Сульшера команда проиграла 6 из 12 последних матчей.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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