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После летних трансферов зарплатная ведомость МЮ выросла на четверть
И составила почти полмиллиарда евро в год
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Зарплатная ведомость "Манчестер Юнайтед" после летних трансферов в виде Санчо, Роналду и Варана выросла на 23,1%, сообщает Daily Mail. Всего клуб тратит на обеспечение труда своих работников почти 422 миллиона евро в год.
Сообщается, что на зарплаты персонала, в том числе игроков, клуб тратит 354 миллиона фунтов в год (почти 422 млн евро в год).
Выручка "МЮ" выросла на 16,1% и достигла 126,5 млн фунтов (более 150 млн евро). Доход от проведения матчей достиг 18,8 млн фунтов, в то время как в прошлом году он составил 1,7 млн фунтов, так как матчи проходили при пустых трибунах.
Ранее сообщалось, что на 30 сентября, чистый долг "Юнайтед"– 439,7 млн фунтов, что немного меньше, чем в прошлом году: в 2020-м долг "МЮ" составлял 440,6 млн фунтов.
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