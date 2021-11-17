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После летних трансферов зарплатная ведомость МЮ выросла на четверть

Англия
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И составила почти полмиллиарда евро в год

После летних трансферов зарплатная ведомость МЮ выросла на четверть

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Зарплатная ведомость "Манчестер Юнайтед" после летних трансферов в виде Санчо, Роналду и Варана выросла на 23,1%, сообщает Daily Mail. Всего клуб тратит на обеспечение труда своих работников почти 422 миллиона евро в год.

Сообщается, что на зарплаты персонала, в том числе игроков, клуб тратит 354 миллиона фунтов в год (почти 422 млн евро в год).

Выручка "МЮ" выросла на 16,1% и достигла 126,5 млн фунтов (более 150 млн евро). Доход от проведения матчей достиг 18,8 млн фунтов, в то время как в прошлом году он составил 1,7 млн фунтов, так как матчи проходили при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что на 30 сентября, чистый долг "Юнайтед"– 439,7 млн фунтов, что немного меньше, чем в прошлом году: в 2020-м долг "МЮ" составлял 440,6 млн фунтов.

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В статье: Криштиану Роналду Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
skysports.com

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