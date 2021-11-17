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Пойет: Золотой мяч точно нельзя давать Месси или Роналду. Салах – однозначно лучший
И никакого Левандовского
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Челси" Густаво Пойет заявил, что хавбек "Ливерпуля" Мо Салах заслужил "Золотой мяч" в этом году. "Прямо сейчас Салах лучший в мире", – заявил он.
"Точно нельзя отдавать "Золотой мяч" Месси или Роналду. Возможно, его заслужили Мбаппе или Салах, но Мо – однозначно лучший.
Премьер-лигу в этом сезоне выиграет либо "Манчестер Сити", либо "Челси", либо "Ливерпуль", особенно если Салах останется на этом уровне, ведь прямо сейчас он лучший в мире. Он влияет на исход матчей сильнее, чем Месси, Роналду и Мбаппе, даже если не забивает. Но у "Ливерпуля" не будет Салаха во время Кубка африканских наций, и это шанс для "Челси" и "Ман Сити" оторваться от "Ливерпуля".
Думаю, сейчас Салах – лучший игрок "Ливерпуля". Это отличный, выдающийся игрок. На "Ливерпуле»"сильно скажется потеря Салаха", – сказал экс-тренер "Сандерленда" для Al-Hayah TV.
Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.
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