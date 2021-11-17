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Ферлан Менди поддержал Эдуара Менди в скандале вокруг Бенжамена Менди

Англия
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(1 голосов)

Журналисты использовали фото вратаря "Челси" в материалах о защитнике "Сити"

Ферлан Менди поддержал Эдуара Менди в скандале вокруг Бенжамена Менди

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Реала" Ферлан Менди поддержал вратаря "Челси" Эдуара Менди, который возмутился из-за того, что журналисты используют его фотографии для оформления статей о защитнике "Манчестер Сити" Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании.

"Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! СТОП.

На это уйдет время, но вы все-таки начнете нас уважать! Нравится вам это или нет!", – написал Менди.

Фото Ферлана также использовали для оформления новостей о Бенжамене, на что обратил внимание Эдуар.

Напомним, что защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди обвиняется в нескольких случаях изнасилования и на данный момент находится в тюрьме.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Бенжамен Менди Ферлан Менди Эдуар Менди
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
17.11.2021 в 23:09
Дискриминация "Мендей Чернолицых" в природе
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Лекарь (село Дарница)
17.11.2021 в 22:50
Три маленьких чумазеньких чертенка, чертили черными чернилами чертеж
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0
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Лекарь (село Дарница)
17.11.2021 в 23:31
Сорри, четыре
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