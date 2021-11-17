Ферлан Менди поддержал Эдуара Менди в скандале вокруг Бенжамена Менди

Защитник "Реала" Ферлан Менди поддержал вратаря "Челси" Эдуара Менди, который возмутился из-за того, что журналисты используют его фотографии для оформления статей о защитнике "Манчестер Сити" Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании.

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 ????????????!



STOP ????????????✋????



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non ????????????! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

"Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! СТОП.

На это уйдет время, но вы все-таки начнете нас уважать! Нравится вам это или нет!", – написал Менди.

Фото Ферлана также использовали для оформления новостей о Бенжамене, на что обратил внимание Эдуар.

Напомним, что защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди обвиняется в нескольких случаях изнасилования и на данный момент находится в тюрьме.