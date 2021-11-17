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Ферлан Менди поддержал Эдуара Менди в скандале вокруг Бенжамена Менди
Журналисты использовали фото вратаря "Челси" в материалах о защитнике "Сити"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Реала" Ферлан Менди поддержал вратаря "Челси" Эдуара Менди, который возмутился из-за того, что журналисты используют его фотографии для оформления статей о защитнике "Манчестер Сити" Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании.
Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 ????????????!— Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021
STOP ????????????✋????
Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non ????????????! pic.twitter.com/sg52f2MbyB
"Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! СТОП.
На это уйдет время, но вы все-таки начнете нас уважать! Нравится вам это или нет!", – написал Менди.
Фото Ферлана также использовали для оформления новостей о Бенжамене, на что обратил внимание Эдуар.
Напомним, что защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди обвиняется в нескольких случаях изнасилования и на данный момент находится в тюрьме.
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