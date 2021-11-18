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Антонио Конте нашел замену Уго Льорису в Эвертоне

Англия
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Ириски не отдадут так просто вратаря

Антонио Конте нашел замену Уго Льорису в Эвертоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" интересуется вратарем "Эвертона" Джорданом Пикфордом, пишет The Telegraph.

Наставник "шпор" Антонио Конте видит в 27-летнем англичанине замену нынешнему вратарю команды Уго Льорису. В свою очередь "Эвертон" хочет выручить за Пикфорда более 25 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Пикфорд провел 10 матчей за "Эвертон" и пропустил 13 мячей, отыграв 3 встречи на ноль.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Джордан Пикфорд Эвертон
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