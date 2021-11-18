Антонио Конте нашел замену Уго Льорису в Эвертоне

"Тоттенхэм" интересуется вратарем "Эвертона" Джорданом Пикфордом, пишет The Telegraph.

Наставник "шпор" Антонио Конте видит в 27-летнем англичанине замену нынешнему вратарю команды Уго Льорису. В свою очередь "Эвертон" хочет выручить за Пикфорда более 25 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Пикфорд провел 10 матчей за "Эвертон" и пропустил 13 мячей, отыграв 3 встречи на ноль.