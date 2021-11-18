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Челси попытается подписать полузащитника Барселоны
Стороны в ближайшее время могут подписать контракт
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Челси" готов заплатить 50 миллионов евро за полузащитника "Барселоны" Гави, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб планирует продлить контракт с полузащитником до 2026 года, установив сумму отступных в размере 1 миллиарда евро. На данный момент сумма отступных прописана в контракте Гави составляет 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 17-летний испанец провел 15 матчей за "Барселону" и отметился одной результативной передачей.
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