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Челси попытается подписать полузащитника Барселоны

Англия
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Стороны в ближайшее время могут подписать контракт

Челси попытается подписать полузащитника Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Челси" готов заплатить 50 миллионов евро за полузащитника "Барселоны" Гави, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб планирует продлить контракт с полузащитником до 2026 года, установив сумму отступных в размере 1 миллиарда евро. На данный момент сумма отступных прописана в контракте Гави составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 17-летний испанец провел 15 матчей за "Барселону" и отметился одной результативной передачей.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Гави
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