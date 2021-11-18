Apple TV снимает сериал о вымышленной футбольной команде в АПЛ. Стоит ли смотреть?

Как часто мы повторяем себе, что драма а каком-то конкретном матче была “как в кино”? Насколько часто в отдельно взятом турнире развязка напоминает истории из голливудских фильмов? Выдающийся успех “Лестера”, прорыв молодого “Аякса”, постоянные проблемы Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов, даже выход Англии в финал чемпионата Европы, когда половина мира болеет против тебя, - чем не повод снять крутую драму? Даже сценарий не нужно писать - просто бери и снимай по реальным событиям.

Но зачастую это относится к фильмам или на худой конец документалистике. Браться за сериалы в киномире не очень любят. Сюжет цикличен и достаточно однообразен: матчи каждую неделю, победы, поражения, финал сезона с трофеем либо без, а в конце лета всё начинается сначала. Если история о каком-то прорыве, то ещё ладно, но если это середняк дивизиона без больших перспектив, то дело ничем хорошим не обернётся. Рутина. В течение одного сезона вам могут раскрыть какие-то любопытные истории из жизни внутри клуба, что обычно остаётся за кадром репортёров. Если же хочется растянуть эту песню на несколько лет, то нужно каждый сезон выдумывать какие-то новые драматические повороты сюжетов. Тем не менее, в Apple TV решили попробовать, и вроде бы не прогадали. По крайней мере, рейтинги говорят именно об этом. Что же получилось на самом деле? Давайте разбираться, но начнём с самого начала: создания персонажа и его роли в проекте.

Кто такой Тед Лассо?

В 2013-м американская телекомпания NBC стала владельцем прав на трансляцию английской Премьер-лиги в США и решила по такому поводу снять небольшой юмористический ролик, в котором смешивает оба футбола: американский и европейский. История такая. Тренер по американскому футболу Тед Лассо вместе со своим помощником перебирается в Англию и принимает лондонский “Тоттенхэм”. На выходе четырёхминутный ролик, в котором тренируются Кайл Уокер и Гарет Бэйл под руководством Лассо посмотрели порядка 20 миллионов пользователей. В целом неплохо, но построен он был на двух вещах: сверхоптимизме главного героя и его попытках акклиматизироваться в Великобритании, попутно осваивая базовые правила футбола.

Спустя год вышло второе видео, которое оказалось менее популярно. После провала со “Шпорами” Тед возглавил команду девочек на Туманном Альбионе, а его жизнь порождала всевозможные иронические ситуации: от попыток полюбить британский чай до усваивания, с какой стороны у этой нации руль в авто. Ну, а третий и четвёртый сняли уже непосредственно под сериал, пригласив Жозе Моуриньо, который рассказывал начинающему тренеру о катеначчо и тики-таке.

Базис был заложен. Можно было переходить к съёмкам самого продукта. Руководителем проекта, что интересно, стал сам "Тед Лассо", роль которого всё это время оставалась за Джейсоном Судейкисом.

О чём сериал “Тед Лассо”?

Если максимально упростить сюжет, то первый сезон сериала стал расширенной версией короткометражки. Тед Лассо со своим помощником-бородачом перебирается подальше от своих семейных проблем за океан в Великобританию и принимает клуб английской Премьер-лиги. Только на этот раз не реальный, а в выдуманный - “Ричмонд”. Команда пасёт задних и мечтает только об одном. Не вылететь. Но футбольная составляющая словно проходит по касательной: нам больше рассказывают об акклиматизации главного героя в Англии и его изучении правил футбола. Отдельная сюжетная линия - это “кроты”, которые работают на противоположный результат. И это только основные конфликты в сериале, хватало и более мелких. В общем, завязка очень интересная и перспективная.

Пожалуй, сериал заглох бы где-то на третьей минуте первой серии, если бы не харизма и оптимизм главного героя. Это ключевой элемент, который заставлял многих, не отрываясь, смотреть первый сезон. Что бы ни произошло - конфликты в раздевалке, собственная футбольная безграмотность коуча, стёб со стороны коллег или критика болельщиков/журналистов - Тед все трудности встречал с улыбкой и спокойно выходил из трудных ситуаций. Абсолютно все остальные герои в сериале, персонажи которых хорошо понятны и их роли ясны, отходили на второй план. А футбольная составляющая и стала той самой нитью, поддерживающей общую драму на максимально высоком уровне, ведь, как уже было сказано выше, ключевой вопрос сериала стоял так: вылетит или нет “Ричмонд” из АПЛ. Выиграют “наши” или победа достанется тем, кто против нас.

Мне, как футбольному болельщику, наверное, хотелось бы увидеть побольше самого футбола, но подаётся он здесь очень (очень) дозированно: игр мы практически не видим, а весь акцент на происходящем внутри команды и с упоминанием текущих результатов.Но это даже правильно: нельзя забывать, что играют здесь актёры, поэтому каких-то крутых футбольных скиллов от них ждать смысла нет. Таким образом, чтобы лишний раз не смешить народ, просто решили подальше убрать их футбольное мастерство. Хотя, нужно признать, сами хайлайты игр хорошо получилось закрыть графикой: некоторые сцены выглядят словно из компьютерной игры.

Отдельно также стоит снять шляпу перед художниками-декораторами, которые не халтурили, а добавили в картину реальные стадионы, а не нарисовали их. Клубный стадион - это "Селхёрст парк", на котором выступает "Кристал Пэлас" (говорят, что из-за этого цветом формы "сериального" клуба выбраны красный и синий). Также заезжали на "Уэмбли", а тренировки и клубный офис находились на стадионе полу-профессионального клуба "Хейз энд Идинг Юнайтед". Не добрались только до домашнего "Эвертона", против которого гостевой поединок играли на "Кревейн Коттедж" - домашнем стадионе другого лондонского клуба, "Фулхэма". Из самого Ричмонда - района в Лондоне - там только одно: пабы, в которых периодически бывают герои.

В целом, создатели учли ошибки пилотных короткометражных выпусков и выдали действительно очень мощный старт, который по итогу установил рекорд в истории кинонаграды “Эмми”, собрав двадцать номинаций и взяв четыре из них.

Спрос на сериал был столь велик, что продюсеры решили даже создать “Ричмонду” свою страницу в твиттере и отдельно Теду Лассо, которые уже получили верификацию. Там даже есть послематчевые флеш-интервью! Вскоре планируют даже запустить в продажу клубный мерч.

BREAKING: Roy Kent discusses The Roy Kent Effect. pic.twitter.com/cOSbc8PDXU — AFC Richmond (@AFCRichmond) August 30, 2021

Уже по ходу первого сезона было ясно, что второго сезона не избежать, ведь, как говорилось выше, окончание одного футбольного сезона - это лишь начало нового.

Второй сезон уже не держится на персонаже, в честь которого назвали сериал. Главный герой, естественно, так же стабильно появляется в кадре, но не на нём стараются держать общее внимание зрителя. Ещё дальше от глаз ушли результаты команды, а также события на футбольном поле. К тому, о чём говорилось выше, сериал в итоге и пришёл: рутине, когда один футбольный сезон сменяет другой. Нам словно дают понять, что это не сериал о футболе. Всё, что происходит в течение 90 минут на зелёном прямоугольнике второстепенно. Если вам интересен футбол - смотрите реальный. На первый план выходят те герои, истории которых нам не в полной мере раскрыли в первом сезоне. Юмора стало меньше, драмы - больше. Но теперь уже жизненной. Даже сам Тед уже не настолько яркий, а отчасти избитый своими жизненными проблемами. Не постепенно, а достаточно резко сериал перешёл черту от самого тёплого и яркого шоу 2020 года до жёстко-драматичного в 2021-м. Пока это ещё не банальная мыльная опера, но второй сезон сделал серьёзный крен в этом направлении.

Так стоит ли смотреть сериал и когда выйдет третий сезон “Теда Лассо”?

На второй год “Тед Лассо” стал уже не футбольной историей. В конце нам даже не скажут, как же завершил второй сезон “Ричмонд” под руководством американского наставника: вернулись в АПЛ или нет? Это лишний раз подтверждает линию создателей, что мы следим за сериалом не ради футбола, а ради историй из жизни игроков и менеджеров. Вряд ли вы будете обсуждать второй сезон “Теда” со своими коллегами-болельщиками. Зато у вас может появиться новая тема для разговора с вашей девушкой/женой/мамой.

Это отличный сериал, чтобы скоротать в уютной семейной обстановке пару вечеров. К тому же, Winter Is Coming, а вместе с ней на паузу уйдут два главных турнира современного футбола: УПЛ и Лига чемпионов. И если первый сезон я бы согласился променять даже на какой-то матч ЛЧ, то второй уже соревнуется больше с теми еврокубками, которые УЕФА ставит на четверг.

Уже известно, что Apple TV продлил сериал на третий сезон. Новые десять серий должны выйти летом 2022-го, ориентировочно в период межсезонья в западноевропейских топ-лигах. Будет интересно посмотреть, куда сериал завернёт на этот раз: снова продолжится драма или всё-таки добавят футбола?

Рейтинг UA-Футбол: 7/10