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Брендан Роджерс: В МЮ уже есть тренер

Англия
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Специалист не собирается покидать лисов

Брендан Роджерс: В МЮ уже есть тренер

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс опроверг слухи о своем возможном назначении в "Манчестер Юнайтед".

"Во-первых, неуважительно задавать такие вопросы, потому что в "МЮ" уже есть человек, который работает с командой, он — хороший тренер и человек. Во-вторых, я не могу комментировать эти слухи, потому что это неправда. Я — главный тренер "Лестера", горжусь тем, что я здесь. Весь этот шум вокруг — это то, что мы не можем контролировать. Я думаю только о следующем матче, об игре с "Челси". Да, слухи могут дестабилизировать ситуацию, но таков современный футбол, в котором много слухов и разговоров. Это часть игры, но я не слежу за этим", — сказал в эфире Sky Sports Роджерс.

13 ноября сообщалось, что Роджерс является главным кандидатом на место в "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера.

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В статье: Брендан Роджерс Манчестер Юнайтед
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