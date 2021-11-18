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Раньери: Дайте мне Роналду. Для меня он не станет проблемой
Итальянец напрашивается в Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери высказался о Криштиану Роналду перед игрой против "Манчестер Юнайтед" в следующем туре АПЛ. "Я дам ему отыграть все возможные минуты", – приводит его слова Sky Sports.
– Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира. Он помогает футболу. Думаю, что многие молодые парни смотрят на Криштиану и на других игроков, которые входят в число лучших. Это делает футбол более привлекательным.
– Некоторые называют Роналду проблемой. Согласны ли вы с этим?
– Нет-нет-нет. Дайте мне Криштиану Роналду, пожалуйста. Дайте его мне (смеется). Для меня он не станет проблемой. Я дам ему отыграть все возможные минуты, – заявил Раньери.
"Уотфорд" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в субботу, 20 ноября. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
????️ "Give me Cristiano, please, it's no problem for me, I'll let him play all the minutes."— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 18, 2021
Claudio Ranieri speaks about Cristiano Ronaldo as Watford face Manchester United on Saturday. pic.twitter.com/lmbXhmbtkH
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