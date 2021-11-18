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Раньери: Дайте мне Роналду. Для меня он не станет проблемой

Англия
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Итальянец напрашивается в Манчестер Юнайтед

Раньери: Дайте мне Роналду. Для меня он не станет проблемой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери высказался о Криштиану Роналду перед игрой против "Манчестер Юнайтед" в следующем туре АПЛ. "Я дам ему отыграть все возможные минуты", – приводит его слова Sky Sports.

– Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира. Он помогает футболу. Думаю, что многие молодые парни смотрят на Криштиану и на других игроков, которые входят в число лучших. Это делает футбол более привлекательным.

– Некоторые называют Роналду проблемой. Согласны ли вы с этим?

– Нет-нет-нет. Дайте мне Криштиану Роналду, пожалуйста. Дайте его мне (смеется). Для меня он не станет проблемой. Я дам ему отыграть все возможные минуты, – заявил Раньери.

"Уотфорд" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в субботу, 20 ноября. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Клаудио Раньери Криштиану Роналду Уотфорд Манчестер Юнайтед
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