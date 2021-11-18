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Лидс и Ким Кардашьян помогли помогли вывезти более 30 футболисток из Афганистана
Поп-культура футбол и благотворительность делают добро
Фото: Инстаграм Ким Кардашьян
Фотомодель Ким Кардашьян и "Лидс" помогли организовать перелет футболисток и членов их семей из Афганистана в Великобританию, сообщает ESPN. Всего удалось спасти около 130 человек.
Сообщается, что рейс, прилетевший сегодня утром в Лондон, оплатила Кардашьян. Теперь девушкам предстоит пройти 10-дневный карантин.
Футболисткам помогла благотворительная организация "Цедек". Ее основатель Моше Маргареттен работал с Кардашьян и обратился к ней с просьбой профинансировать перелет.
"Мы созвонились в зуме и, может быть, через час пришел ответ о том, что Ким готова оплатить полет", – сообщил Маргареттен.
Представитель модели подтвердил участие Кардашьян в операции по спасению футболисток.
Также глава совета директоров "Лидса" Андреа Радриззани написал в твиттере: "Первая глава написана сегодня! Когда мне позвонили и попросили помочь спасти молодежную женскую команду из Афганистана, я даже не знал, с чего начать.
Сегодня они вылетели в Великобританию. Горжусь, что являюсь частью команды, которая делает это реальным. Давайте помечтаем, что эти девушки сыграют за "Лидс".
Напомним, что организация, захватившая власть в Афганистане считает, что девушки, занимающиеся спортом, проявляют неповиновение режиму. С момента захвата власти этой группировкой страну покинули сотни спортсменок.
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