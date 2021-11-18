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Лидс и Ким Кардашьян помогли помогли вывезти более 30 футболисток из Афганистана

Англия
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(2 голосов)

Поп-культура футбол и благотворительность делают добро

Лидс и Ким Кардашьян помогли помогли вывезти более 30 футболисток из Афганистана

Фото: Инстаграм Ким Кардашьян

Новина українською

Фотомодель Ким Кардашьян и "Лидс" помогли организовать перелет футболисток и членов их семей из Афганистана в Великобританию, сообщает ESPN. Всего удалось спасти около 130 человек.

Сообщается, что рейс, прилетевший сегодня утром в Лондон, оплатила Кардашьян. Теперь девушкам предстоит пройти 10-дневный карантин.

Футболисткам помогла благотворительная организация "Цедек". Ее основатель Моше Маргареттен работал с Кардашьян и обратился к ней с просьбой профинансировать перелет.

"Мы созвонились в зуме и, может быть, через час пришел ответ о том, что Ким готова оплатить полет", – сообщил Маргареттен.

Представитель модели подтвердил участие Кардашьян в операции по спасению футболисток.

Также глава совета директоров "Лидса" Андреа Радриззани написал в твиттере: "Первая глава написана сегодня! Когда мне позвонили и попросили помочь спасти молодежную женскую команду из Афганистана, я даже не знал, с чего начать.

Сегодня они вылетели в Великобританию. Горжусь, что являюсь частью команды, которая делает это реальным. Давайте помечтаем, что эти девушки сыграют за "Лидс".

Напомним, что организация, захватившая власть в Афганистане считает, что девушки, занимающиеся спортом, проявляют неповиновение режиму. С момента захвата власти этой группировкой страну покинули сотни спортсменок.

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В статье: Лидс Юнайтед
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Источник:
espn.co.uk

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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
18.11.2021 в 20:42
130... В Афгане вроде было только дае женских команды по футболу... (помогли помогли). ©
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Fontango (Kharkov)
18.11.2021 в 20:47
И члены их семей.
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Цап-царап (Харків)
18.11.2021 в 21:17
Не многовато ли членов для каждой из футболисток...
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