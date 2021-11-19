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На 7 лет вперед и на невероятную сумму. АПЛ подписала новый контракт с американским телевещателем
Название компании – NBC
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство Английской Премьер-лиги заключило новый трудовой договор с популярным американским телевещателем NBC Universal о трансляции матчей Высшего дивизиона страны.
Сообщается, что контракт заключен на сумму в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов, а срок действия документа – 6 лет. Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23 и утратит ее после кампании-2027/28.
Отметим, что предыдущий контракт АПЛ с NBC был заключен в 2015 году на гораздо меньшую сумму - 740 миллионов фунтов стерлингов. При этом с британскими телевещателями (Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video и BBC Sport) у АПЛ действует соглашение до 2025 года (5 миллиардов фунтов).
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