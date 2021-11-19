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Фабрегас – о Конте в Челси: Я играл в финалах, а этот парень говорит, куда мне пасовать!
Все мы прекрасно знаем характер Антонио. Итальянец – победитель!
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас пришел на подкаст CBS, где рассказал о совместной работе в "Челси" с Антонио Конте. Сейчас итальянец тренирует "Тоттенхэм", однако ранее он выиграл с "синими" АПЛ и Кубок Англии.
"Тогда я впервые увидел человека, который точно знал, чего он хочет. Я будто ходил в школу. Честное слово, он объяснял каждый этап, от ввода мяча вратарем до голевого удара, объяснял каждый шаг. Может, его принципы немного отличались от моих, поначалу мне было непросто. Много бега, высокая интенсивность, длительные тренировки, по два занятия в день, да еще и работа в зале".
"Я всегда отталкивался от собственных навыков, я отправлял мяч туда, где, как мне казалось, он должен нести наибольшую опасность. Я работал с Пепом, который ставил позиционную игру, но в целом позволял действовать свободно. При Конте же никакой свободы не было вообще".
"Представьте, мне было тогда 29 лет, моя карьера уже длилась 13 лет, я играл в финалах многих турниров, много чего выиграл, а тут этот парень говорит мне, куда я должен отдавать передачи! Все это было похоже на идеальный механизм. Ни капли свободы, зато все четко понимали, что нужно делать. И мне это очень помогло".
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