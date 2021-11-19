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Сульшер отреагировал на слухи об уходе Лингарда
Тренер ничего не знает об этом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что по-прежнему считает полузащитника Джесси Лингарда важным игроком команды, несмотря на слухи об уходе англичанина по окончании сезона. Ранее британские СМИ сообщили, что Лингард не станет продлевать контракт и уйдёт летом, когда у него истечёт контракт.
"Джесси очень упорно тренируется, здорово работает. Он готов, находится в обойме. Конечно, он разочарован, что играл не так много, как хотел.
Что касается контрактной ситуации, я не участвовал в переговорах. Для меня Джесси по-прежнему является важным игроком команды. Он даёт энергию и качество каждый день", — цитирует Сульшера пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне Лингард принял участие в восьми матчах и забил два мяча.
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