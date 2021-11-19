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Гвардиола: Надеюсь будем бороться за титул. С каждым сезоном всё сложнее
Испанец, как обычно, занижает ожидания
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул в АПЛ в этом сезоне. "Мы всё ещё в топ-4, впереди много матчей", – приводит его слова Manchester Evening News.
"С каждым сезоном становится все сложнее, но мы все еще в топ-4, впереди много матчей.
В целом мы показали хорошие результаты, но потеряли несколько очков дома, потому что играли не на своем уровне. До января пауз на матчи сборных не будет, мы будем постоянно работать вместе.
Надеюсь, мы сможем добиться результатов в Лиге чемпионов и будем бороться за титул", – сказал Гвардиола.
Сейчас "Ман Сити" занимает второе место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Челси" на 3 очка после 11 туров. Тем не менее, от четвертого "Ливерпуля" отрыв всего 1 очко.
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