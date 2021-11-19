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Марсело Бьелса о Конте: Он является эталоном мирового футбола. У него уникальный стиль игры

Англия
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Несмотря на противоположность стилей, мэтр по достоинству оценил итальянца

Марсело Бьелса о Конте: Он является эталоном мирового футбола. У него уникальный стиль игры

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Лидса" и наставник многих футбольных тренеров новой школы Марсело Бьелса высказался об итальянце Антонио Конте, который недавно пришел в "Тоттенхэм". "Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков", – приводит его слова BBC.

"Конте – это тренер, у которого есть стиль игры, отличающийся от всех остальных специалистов.

Он настоящий представитель своей страны как тренер. Он побеждал во всех командах, которыми руководил.

Он является эталоном мирового футбола не только в лиге, в которой он участвует.

Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков", – заявил Бьелса.

Напомним, что Антонио Конте ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и "Интер", с которыми выигрывал национальные первенства.

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В статье: Марсело Бьелса Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Лидс Юнайтед
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