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Марсело Бьелса о Конте: Он является эталоном мирового футбола. У него уникальный стиль игры
Несмотря на противоположность стилей, мэтр по достоинству оценил итальянца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Лидса" и наставник многих футбольных тренеров новой школы Марсело Бьелса
"Конте – это тренер, у которого есть стиль игры, отличающийся от всех остальных специалистов.
Он настоящий представитель своей страны как тренер. Он побеждал во всех командах, которыми руководил.
Он является эталоном мирового футбола не только в лиге, в которой он участвует.
Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков", – заявил Бьелса.
Напомним, что Антонио Конте ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и "Интер", с которыми выигрывал национальные первенства.
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