Марсело Бьелса о Конте: Он является эталоном мирового футбола. У него уникальный стиль игры

Главный тренер "Лидса" и наставник многих футбольных тренеров новой школы Марсело Бьелса высказался об итальянце Антонио Конте, который недавно пришел в "Тоттенхэм". "Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков", – приводит его слова BBC.

"Конте – это тренер, у которого есть стиль игры, отличающийся от всех остальных специалистов.

Он настоящий представитель своей страны как тренер. Он побеждал во всех командах, которыми руководил.

Он является эталоном мирового футбола не только в лиге, в которой он участвует.

Это тренер, который добивается очень высоких результатов от своих игроков", – заявил Бьелса.

Напомним, что Антонио Конте ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и "Интер", с которыми выигрывал национальные первенства.