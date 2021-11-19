Клопп о травмах Хендерсона и Робертсона: У национальных тренеров свои цели. Ненавижу паузы на матчи сборных

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о Джордане Хендерсоне и Энди Робертсоне, которые получили травмы в расположении сборных.

"Ненавижу паузы на матчи сборных. Хотя иногда они помогают с точки зрения травм. У тренеров (сборных) свои цели, и они очень часто думают, что должны работать над физикой футболистов. Эта пауза не пошла нам на пользу, я бы лучше играл всю неделю после "Вест Хэма".

Хендо и Роббо еще не тренировались с командой. Они довольно близки к восстановлению. Мы примем решение (об их участии) перед матчем", – сказал Клопп.

Завтра "Ливерпуль" примет "Арсенал" в рамках 12-го тура АПЛ. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.