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Хау заразился коронавирусом и пропустит первый матч у руля Ньюкасла
Так и не проведет первый матч
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. 43-летний специалист сдал положительный тест на ковид и не сможет руководить командой в матче 12-го тура АПЛ против "Брентфорда".
"Я очень расстроен тем, что не смогу быть с вами на Сент-Джеймс Парк завтра, но соблюдать правила и самоизолироваться очень важно.
Хотел бы заверить всех в том, что чувствую себя нормально. Хоть это и неприятная новость для меня, я знаю, что она не помешала нам подготовиться к важной игре.
Я продолжу постоянно общаться с тренерским штабом и игроками завтра и на протяжении следующей недели. И я знаю, что они отдадут все силы на поле и за его пределами", – сказал Хау.
Напомним, что о назначении Хау на пост тренера "Ньюкасла" было объявлено 8 ноября. Матч с "Брентфордом" – первый для него во главе команды.
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