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Роналду: Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу
Слова мотивации от португальца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался в соцсети накануне матча против "Уотфорда":
“Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу! Давайте гнаться за тем, чего мы хотим достичь в этом сезоне!” – написал Роналду в своем Twitter.
Time to role up the sleeves once again and just get the job done! Let’s chase what we are trying to achieve this season! ???????? #MUFC pic.twitter.com/vgE4lYv8tv— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2021
Отметим, что манкунианцы победили в АПЛ всего в одной встрече за последние два месяца. Сегодня, 20 ноября, они встретятся с "Уотфордом" в 17:00.
Добавим, что впервые с ноября прошлого года Роналду вернулся из сборной Португалии без забитого мяча за международный отрезок матчей. Сейчас у него три поединка без голов – самая плохая серия с апреля этого года.
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