  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду: Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду: Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу

Англия
(1 голосов)

Слова мотивации от португальца

Роналду: Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался в соцсети накануне матча против "Уотфорда":

“Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу! Давайте гнаться за тем, чего мы хотим достичь в этом сезоне!” – написал Роналду в своем Twitter.

Отметим, что манкунианцы победили в АПЛ всего в одной встрече за последние два месяца. Сегодня, 20 ноября, они встретятся с "Уотфордом" в 17:00.

Добавим, что впервые с ноября прошлого года Роналду вернулся из сборной Португалии без забитого мяча за международный отрезок матчей. Сейчас у него три поединка без голов – самая плохая серия с апреля этого года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...