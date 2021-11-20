Роналду: Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался в соцсети накануне матча против "Уотфорда":

“Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу! Давайте гнаться за тем, чего мы хотим достичь в этом сезоне!” – написал Роналду в своем Twitter.

Time to role up the sleeves once again and just get the job done! Let’s chase what we are trying to achieve this season! ???????? #MUFC pic.twitter.com/vgE4lYv8tv — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2021

Отметим, что манкунианцы победили в АПЛ всего в одной встрече за последние два месяца. Сегодня, 20 ноября, они встретятся с "Уотфордом" в 17:00.

Добавим, что впервые с ноября прошлого года Роналду вернулся из сборной Португалии без забитого мяча за международный отрезок матчей. Сейчас у него три поединка без голов – самая плохая серия с апреля этого года.