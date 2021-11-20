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Конте: Мечта Кейна выиграть титул с Тоттенхэмом, и я помогу ему добиться этого
Не лучшие времена в клубе для Гарри
Фото: Faisal HQ
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил поддержку нападающему команды Гарри Кейну:
“Его мечта – выиграть титул с “Тоттенхэмом”, и я помогу ему добиться этого. Он – топ-игрок. Если вы ему скажете что-нибудь сделать, буквально через минуту он это сделает. У него талант, качество, он знает эту игру и как надо забивать. Он умен – я мало видел таких, как Кейн”, - сказал Конте.
Отметим, что на счету нападающего в этом сезоне АПЛ по одному голу и ассисту в 10 матчах. Правда, в недавних двух поединках сборной Англии против Албании и Сан-Марино Кейн записал в свой актив семь голов, войдя в тройку лучших бомбардиров "трех львов" в истории.
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