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Конте: Мечта Кейна выиграть титул с Тоттенхэмом, и я помогу ему добиться этого

Англия
(1 голосов)

Не лучшие времена в клубе для Гарри

Конте: Мечта Кейна выиграть титул с Тоттенхэмом, и я помогу ему добиться этого

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил поддержку нападающему команды Гарри Кейну:

“Его мечта – выиграть титул с “Тоттенхэмом”, и я помогу ему добиться этого. Он – топ-игрок. Если вы ему скажете что-нибудь сделать, буквально через минуту он это сделает. У него талант, качество, он знает эту игру и как надо забивать. Он умен – я мало видел таких, как Кейн”, - сказал Конте.

Отметим, что на счету нападающего в этом сезоне АПЛ по одному голу и ассисту в 10 матчах. Правда, в недавних двух поединках сборной Англии против Албании и Сан-Марино Кейн записал в свой актив семь голов, войдя в тройку лучших бомбардиров "трех львов" в истории.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.11.2021 в 12:08
Кубок Англії максимум, і то якщо топи заб"ють болт і резервним складом будуть грати!
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