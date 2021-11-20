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Гвардиола: Сейчас я стал лучше как тренер, чем был в Барселоне

Англия
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Все приходит с опытом

Гвардиола: Сейчас я стал лучше как тренер, чем был в Барселоне

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил себя нынешнего со своим образцом времен тренерства в "Барселоне":

“Сейчас я стал лучше как тренер, чем был тогда. У меня больше опыта, я лучше знаю игру. Я больше знаю о соперниках, знаю, как атаковать и защищаться. Но если бы я не стал лучше, это была бы катастрофа, честно говоря. Мне было 37 лет, а теперь мне 50. Со временем ты учишься. Сейчас я более расслаблен. Опыт позволяет мне это.

Я работаю, стараюсь изо всех сил, и если это срабатывает, то прекрасно. Если нет, я стараюсь пробовать ещё раз. Победа зависит от многих факторов, которые ты не можешь контролировать”, – сказал Гвардиола.

Отметим, что испанский специалист провел в “Барселоне” четыре сезона (2008-2012 гг.), завоевав с командой 14 трофеев. В Англии Гвардиола с 2016 года завоевал 10 титулов, и так пока еще не смог вместе с "горожанами" поднять над головой кубок Лиги чемпионов. В то же время вместе с "блаугранной" Хосеп дважды становился обладателем самого престижного европейского клубного трофея.

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В статье: Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити
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Источник:
SkySports

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