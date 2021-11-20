Гвардиола: Сейчас я стал лучше как тренер, чем был в Барселоне

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил себя нынешнего со своим образцом времен тренерства в "Барселоне":

“Сейчас я стал лучше как тренер, чем был тогда. У меня больше опыта, я лучше знаю игру. Я больше знаю о соперниках, знаю, как атаковать и защищаться. Но если бы я не стал лучше, это была бы катастрофа, честно говоря. Мне было 37 лет, а теперь мне 50. Со временем ты учишься. Сейчас я более расслаблен. Опыт позволяет мне это.

Я работаю, стараюсь изо всех сил, и если это срабатывает, то прекрасно. Если нет, я стараюсь пробовать ещё раз. Победа зависит от многих факторов, которые ты не можешь контролировать”, – сказал Гвардиола.