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Гвардиола: Сейчас я стал лучше как тренер, чем был в Барселоне
Все приходит с опытом
Фото: twitter.com/ManCity
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил себя нынешнего со своим образцом времен тренерства в "Барселоне":
“Сейчас я стал лучше как тренер, чем был тогда. У меня больше опыта, я лучше знаю игру. Я больше знаю о соперниках, знаю, как атаковать и защищаться. Но если бы я не стал лучше, это была бы катастрофа, честно говоря. Мне было 37 лет, а теперь мне 50. Со временем ты учишься. Сейчас я более расслаблен. Опыт позволяет мне это.
Я работаю, стараюсь изо всех сил, и если это срабатывает, то прекрасно. Если нет, я стараюсь пробовать ещё раз. Победа зависит от многих факторов, которые ты не можешь контролировать”, – сказал Гвардиола.
Отметим, что испанский специалист провел в “Барселоне” четыре сезона (2008-2012 гг.), завоевав с командой 14 трофеев. В Англии Гвардиола с 2016 года завоевал 10 титулов, и так пока еще не смог вместе с "горожанами" поднять над головой кубок Лиги чемпионов. В то же время вместе с "блаугранной" Хосеп дважды становился обладателем самого престижного европейского клубного трофея.
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