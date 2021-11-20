Вест Хэм может купить конкурента для Ярмоленко в Манчестер Юнайтед

Английский вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может перейти в "Вест Хэм" Дэвида Мойеса уже в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что "молотобойцы" заплатят за футболиста 12 млн евро. В минувшем сезоне Джесси уже защищал цвета лондонского клуба на правах аренды.

В текущем сезоне футболист провел за "красных дьяволов" 8 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.