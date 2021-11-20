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Вест Хэм может купить конкурента для Ярмоленко в Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Клуб планирует усилить линию атаки

Вест Хэм может купить конкурента для Ярмоленко в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может перейти в "Вест Хэм" Дэвида Мойеса уже в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что "молотобойцы" заплатят за футболиста 12 млн евро. В минувшем сезоне Джесси уже защищал цвета лондонского клуба на правах аренды.

В текущем сезоне футболист провел за "красных дьяволов" 8 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Андрей Ярмоленко Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Sun

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
20.11.2021 в 15:06
Бревноленко уже давно никому не конкурент
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0
xapyga (Запорожье)
20.11.2021 в 15:05
Будут конкурировать кому выйти на замену на 85 минуте?
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+1
0


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