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Вест Хэм может купить конкурента для Ярмоленко в Манчестер Юнайтед
Клуб планирует усилить линию атаки
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может перейти в "Вест Хэм" Дэвида Мойеса уже в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что "молотобойцы" заплатят за футболиста 12 млн евро. В минувшем сезоне Джесси уже защищал цвета лондонского клуба на правах аренды.
В текущем сезоне футболист провел за "красных дьяволов" 8 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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Источник:The Sun
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
20.11.2021 в 15:06
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xapyga (Запорожье)
20.11.2021 в 15:05
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