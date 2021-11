Лисы поджали хвосты. АПЛ. Лестер Сити – Челси 0:3

Роджерс не смог рассчитывать в домашнем матче на Перейру, так как Рикарду дернул заднюю поверхность бедра накануне на тренировке. Брендан выставил контратакующие 3-4-3, оставив в запасе Мэддисона, во многом отзеркалив расстановку "Челси" и сделав ставку на персональные ориентировки. В свою очередь Томас Тухель удивил лишь Тьяго Силвой в старте – сообщалось, что бразилец не в кондициях. Видимо, еще больше не готов играть Андреас Кристенсен. Ну и отметим здесь, в вводном абзаце, что на "Кинг Пауэр" "Челси" приехал в третьей резервной форме, решив напомнить цветами "Боруссию". Дортмундский флэшбек для Тухеля?

"Синие" (в этом матче, опять же, скорее, желто-черные) сходу забрали мяч под свой контроль и методично растягивали оборону "лисов". Тем не менее, гости были готовы и сыграть вертикально, к примеру, дважды Жоржиньо выводил экс-игроков "Лестера", Чилвелла и Канте, на дуэль со Шмейхелем. В первом случае Каспера подстраховала перекладина, а во втором датчанину уже пришлось самому опережать Н'Голо.

Хозяева тщетно вылетали в контратаки, о позиционных выпадах речи даже и не шло. "Челси" старался выжать дивиденды из стартового давления, слаженно двигался, быстро возвращал себе мяч на финальной трети поля. Именно так "пенсионеры" и заработали угловой, который Чилвелл успешно подал на голову Рюдигера – Антонио отклеился от Кастаня и направил снаряд в неконтролируемую Шмейхелем зону (0:1). Защитники лондонцев забили 13 голов в текущем розыгрыше АПЛ, а защитники всех остальных команд лиги – 12. В общем, форвард не может, но оборона поможет.

