Лисы поджали хвосты. АПЛ. Лестер Сити – Челси 0:3

Роджерс не смог рассчитывать в домашнем матче на Перейру, так как Рикарду дернул заднюю поверхность бедра накануне на тренировке. Брендан выставил контратакующие 3-4-3, оставив в запасе Мэддисона, во многом отзеркалив расстановку "Челси" и сделав ставку на персональные ориентировки. В свою очередь Томас Тухель удивил лишь Тьяго Силвой в старте – сообщалось, что бразилец не в кондициях. Видимо, еще больше не готов играть Андреас Кристенсен. Ну и отметим здесь, в вводном абзаце, что на "Кинг Пауэр" "Челси" приехал в третьей резервной форме, решив напомнить цветами "Боруссию". Дортмундский флэшбек для Тухеля?

"Синие" (в этом матче, опять же, скорее, желто-черные) сходу забрали мяч под свой контроль и методично растягивали оборону "лисов". Тем не менее, гости были готовы и сыграть вертикально, к примеру, дважды Жоржиньо выводил экс-игроков "Лестера", Чилвелла и Канте, на дуэль со Шмейхелем. В первом случае Каспера подстраховала перекладина, а во втором датчанину уже пришлось самому опережать Н'Голо.

Хозяева тщетно вылетали в контратаки, о позиционных выпадах речи даже и не шло. "Челси" старался выжать дивиденды из стартового давления, слаженно двигался, быстро возвращал себе мяч на финальной трети поля. Именно так "пенсионеры" и заработали угловой, который Чилвелл успешно подал на голову Рюдигера – Антонио отклеился от Кастаня и направил снаряд в неконтролируемую Шмейхелем зону (0:1). Защитники лондонцев забили 13 голов в текущем розыгрыше АПЛ, а защитники всех остальных команд лиги – 12. В общем, форвард не может, но оборона поможет.

50% - Exactly 50% of Antonio Rüdiger's eight Premier League goals have come against Leicester (4), the only Premier League side the German has netted more than once against in the competition. Foxy. pic.twitter.com/vBnClE5X4V — OptaJoe (@OptaJoe) November 20, 2021

В середине первого тайма Джеймс собрал на себе нескольких оппонентов и легко нашел в центре свободного Канте. Н'Голо совершил качественный рывок к воротам и точно пробил с левой нерабочей ноги в правый от себя угол – Шмейхель к такому оказался не готов, да и Тухель на бровке тоже откровенно удивился слалому от француза (0:2). К концу 45-минутки "Челси" сбросил обороты, начал делиться с "Лестером" снарядом. Правда, вместо того чтобы организовать хоть одно адекватное наступление, хозяева нарушали правила и зарабатывали "горчичники".

HALF-TIME Leicester 0-2 Chelsea



Goals from Antonio Rudiger and N’Golo Kante give the dominant Blues a two-goal lead at the break#LEICHE pic.twitter.com/LYludMKlC9 — Premier League (@premierleague) November 20, 2021

После перерыва Роджерс бросил Мэддисона и Ихеаначо спасать ситуацию на поле и на табло. В дебюте второй половины встречи "Лестер" не создал опасных моментов, акцентированный штурм у хозяев также не задался. "Челси" адаптировался и регулярно беспокоил Шмейхеля, особенно продуктивен в набивании статистики был Хадсон-Одои (КХО). Каллум постоянно опасно прорывался в коробку соперника, бил сам, выкатывал под удары партнерам. Так, Чилвелл мог огорчить бывших одноклубников, однако Каспер успел среагировать на залп Бена.

Конечно, пару раз Менди все-таки вступил в игру, парировав несколько неплохих дальних выстрелов от игроков Роджерса. Проблема в том, что даже если бы Эдуар ошибся в одном из эпизодов, то вряд ли бы у "Лестера" хватило прочности и мощности, чтобы создать "Челси" проблемы.

Подопечные Тухеля уверенно контролировали ход событий, третий гол провели вышедшие на замену футболисты. Зиеш откликнулся на передачу из глубины, поиздевался над Сеюнджу и результативно выкатил на Пулишича (0:3). Затем Кристиан, КХО и Джеймс забили еще каждый по голу из офсайдов, спокойно довести поединок до финального свистка и уверенной победы гостям не составило никакого труда.

АПЛ, 12-й тур.

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Лестер Сити" – "Челси" 0:3

Голы: Рюдигер (14), Канте (28), Пулишич (71)

"Лестер": Шмейхель – Амарти, Эванс, Сеюнджу – Олбрайтон, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 75), Ндиди, Кастань – Лукман (Ихеаначо, 46), Варди, Барнс (Мэддисон, 46)

"Челси": Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 77), Чилвелл – Маунт (Зиеш, 63), Хадсон-Одои – Хавертц (Пулишич, 62)

Предупреждения: Амарти (40), Эванс (45), Шмейхель (45) – Менди (65)