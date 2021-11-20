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АПЛ. Вест Хэм с Ярмоленко проигрывает Вулвз, победный дебют Джеррарда, Ньюкасл на последнем месте
17 голов в шести матчах субботы английской Премьер-лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двенадцатый тур
Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Брайтон” 2:0
Голы: Уоткинс 84, Мингз 89
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Макгинн, Накамба, Рэмси (Эль-Гази 84) – Буэндиа (Янг 74), Ингз (Бэйли 66), Уоткинс
“Брайтон”: Стил – Данк, Даффи, Уэбстер – Кукурелья (Марч 64), Моддер, Биссума, Гросс (Мак Аллистер 89), Лэмпти (Мопе 79) – Лаллана, Троссард
Предупреждения: Накамба 59, Конса 90+3, Кэш 90+4 – Уэбстер 67, Кукурелья 49, Мак Аллистер 90+3
Бернли, “Терф Мур”
“Бернли” – “Кристал Пэлас” 3:3
Голы: Ми 19, Вуд 27, Корне 49 – Бентеке 8, Бентеке 36, Гэхи 41
“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундсоон, Уэствуд, Браунхилл, Макнил – Вуд (Родригес 80), Корне (Выдра 84)
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Куяте, Миливоевич (Эдуар 87) – Заа, Галлахер (Шлупп 81), Айю (Олисе 58) – Бентеке
Предупреждения: Тарковски 22, Уэствуд 70 – Заа 22, Бентеке 60, Олисе 90+1
Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Брентфорд” 3:3
Голы: Ласселс 10, Жоэлинтон 39, Сен-Максимен 75 – Тоуни 11, Генри 31, Оньека 61
“Ньюкасл”: Дарлоу – Шер (Лонгстафф 72), Ласселс, Кларк – Мерфи, Уиллок (Фрейзер 71), Шелви, Ритчи – Жоэлинтон, Уилсон, Сен-Максимен
“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Расмуссен (Гуд 80) – Генри, Нергор, Янельт (Баптист 89), Канос – Годдос (Оньека 59), Тоуни, Мбемо
Предупреждения: Уилсон 46 – Годдос 42, Нергор 83
Норвич, “Кэрроу Роуд”
“Норвич” – “Саутгемптон” 2:1
Голы: Пукки 7, Хэнли 78 – Адамс 4
“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Гилмор (Рупп 87), Норманн, Маклин – Рашица (Цолис 90), Пукки, Кентуэлл (Сарджент 46)
“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто – Эльюнусси (Броя 58), Ромеу (Лианко 73), Уорд-Проуз, Диалло – Адамс (Уолкотт 62), Адам Армстронг
Предупреждения: Уильямс 64, Крул 90+3, Норманн 90+4 – Беднарек 63, Уокер-Питерс 72
Вулверхэмптон, “Молиньо”
“Вулверхэмптон” – “Вест Хэм” 1:0
Гол: Хименес 58
“Вулверхэмптон”: Са – Килмэн, Коуди, Саисс – Семеду, Невеш, Моутиньо, Аит-Нури – Поденсе (Траоре 76), Хван (Дендокер 87) – Хименес
“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон – Райс, Соучек – Форнальс (Лансини 60), Бенрахма (Влашич 70), Боуэн (Ярмоленко 70) – Антонио
Предупреждения: Невеш 54 – Райс 86
Уотфорд, “Викаредж Роуд”
Голы: Кинг 28, Сарр 44, Педру 90+2, Деннис 90+6 – ван де Бек 50
На 13-й минуте Сарр не реализовал пенальти (вратарь)
Удаление: Магуайр 69
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