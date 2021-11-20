  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вест Хэм с Ярмоленко проигрывает Вулвз, победный дебют Джеррарда, Ньюкасл на последнем месте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вест Хэм с Ярмоленко проигрывает Вулвз, победный дебют Джеррарда, Ньюкасл на последнем месте

Англия
Обновлено
(1 голосов)

17 голов в шести матчах субботы английской Премьер-лиги

АПЛ. Вест Хэм с Ярмоленко проигрывает Вулвз, победный дебют Джеррарда, Ньюкасл на последнем месте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, двенадцатый тур

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Брайтон” 2:0

Голы: Уоткинс 84, Мингз 89

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Макгинн, Накамба, Рэмси (Эль-Гази 84) – Буэндиа (Янг 74), Ингз (Бэйли 66), Уоткинс

“Брайтон”: Стил – Данк, Даффи, Уэбстер – Кукурелья (Марч 64), Моддер, Биссума, Гросс (Мак Аллистер 89), Лэмпти (Мопе 79) – Лаллана, Троссард

Предупреждения: Накамба 59, Конса 90+3, Кэш 90+4 – Уэбстер 67, Кукурелья 49, Мак Аллистер 90+3

Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Кристал Пэлас” 3:3

Голы: Ми 19, Вуд 27, Корне 49 – Бентеке 8, Бентеке 36, Гэхи 41

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундсоон, Уэствуд, Браунхилл, Макнил – Вуд (Родригес 80), Корне (Выдра 84)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Куяте, Миливоевич (Эдуар 87) – Заа, Галлахер (Шлупп 81), Айю (Олисе 58) – Бентеке

Предупреждения: Тарковски 22, Уэствуд 70 – Заа 22, Бентеке 60, Олисе 90+1

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Брентфорд” 3:3

Голы: Ласселс 10, Жоэлинтон 39, Сен-Максимен 75 – Тоуни 11, Генри 31, Оньека 61

“Ньюкасл”: Дарлоу – Шер (Лонгстафф 72), Ласселс, Кларк – Мерфи, Уиллок (Фрейзер 71), Шелви, Ритчи – Жоэлинтон, Уилсон, Сен-Максимен

“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Расмуссен (Гуд 80) – Генри, Нергор, Янельт (Баптист 89), Канос – Годдос (Оньека 59), Тоуни, Мбемо

Предупреждения: Уилсон 46 – Годдос 42, Нергор 83

Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Саутгемптон” 2:1

Голы: Пукки 7, Хэнли 78 – Адамс 4

“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Гилмор (Рупп 87), Норманн, Маклин – Рашица (Цолис 90), Пукки, Кентуэлл (Сарджент 46)

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто – Эльюнусси (Броя 58), Ромеу (Лианко 73), Уорд-Проуз, Диалло – Адамс (Уолкотт 62), Адам Армстронг

Предупреждения: Уильямс 64, Крул 90+3, Норманн 90+4 – Беднарек 63, Уокер-Питерс 72

Вулверхэмптон, “Молиньо”

“Вулверхэмптон” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Хименес 58

“Вулверхэмптон”: Са – Килмэн, Коуди, Саисс – Семеду, Невеш, Моутиньо, Аит-Нури – Поденсе (Траоре 76), Хван (Дендокер 87) – Хименес

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон – Райс, Соучек – Форнальс (Лансини 60), Бенрахма (Влашич 70), Боуэн (Ярмоленко 70) – Антонио

Предупреждения: Невеш 54 – Райс 86

Уотфорд, “Викаредж Роуд”

“Уотфорд” – “Манчестер Юнайтед” 4:1

Голы: Кинг 28, Сарр 44, Педру 90+2, Деннис 90+6 – ван де Бек 50

На 13-й минуте Сарр не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Магуайр 69

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Премьер-лига Вулверхэмптон Брентфорд АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Бернли Норвич Сити Эдди Хау Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Дин Смит
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
20.11.2021 в 19:15
Стиви молодчага, всё у Виллы будет хорошо!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...