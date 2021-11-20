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Партнер Андрея Ярмоленко вылетел до конца сезона из-за разрыва крестов

Англия
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У команды могут быть проблемы

Партнер Андрея Ярмоленко вылетел до конца сезона из-за разрыва крестов

Новина українською

"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко потерял до конца сезона защитника Анджело Огбонна. Игрок разорвал крестообразные связки.

Информация о травме центрального защитника появилась еще на прошлой неделе, однако руководство клуба надеялось, что игроку удастся избежать хирургического вмешательства.

В текущем сезоне Огбонна сыграл 11 матчей в АПЛ и забил один гол. Портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 2,5 млн евро.

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В статье: Андрей Ярмоленко Анджело Огбонна Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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