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Партнер Андрея Ярмоленко вылетел до конца сезона из-за разрыва крестов
У команды могут быть проблемы
"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко потерял до конца сезона защитника Анджело Огбонна. Игрок разорвал крестообразные связки.
Информация о травме центрального защитника появилась еще на прошлой неделе, однако руководство клуба надеялось, что игроку удастся избежать хирургического вмешательства.
В текущем сезоне Огбонна сыграл 11 матчей в АПЛ и забил один гол. Портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 2,5 млн евро.
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Источник:Твиттер ФК "Вест Хэм"
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