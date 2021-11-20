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Раньери: Тренер – как парашютист. Никогда не знаешь, раскроется парашют или нет
Коуч рассказал о тяжелой работе
Итальянский наставник "Уотфорда" Клаудио Раньери дал комментарий перед матчем с "Манчестер Юнайтед" в 12-м туре АПЛ:
"Тренер – как парашютист. Никогда не знаешь, раскроется парашют или нет. А иногда вам даже не дают парашюта.
Когда тренер принимает решение, он в одиночестве. Конечно, за тобой клуб, игроки могут реализовывать твои идеи, есть удовлетворение, но в целом тренер – одиночка.
30 лет работы? Я имею богатый опыт, но все равно не достиг своего максимума, я хочу обмениваться информацией, изучать и понимать каждую ситуацию.
При этом я совершенно точно изменил свой подход. Я был совершенно другим человеком 30 лет назад", – сказал итальянец.
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