Раньери: Тренер – как парашютист. Никогда не знаешь, раскроется парашют или нет

Итальянский наставник "Уотфорда" Клаудио Раньери дал комментарий перед матчем с "Манчестер Юнайтед" в 12-м туре АПЛ:

"Тренер – как парашютист. Никогда не знаешь, раскроется парашют или нет. А иногда вам даже не дают парашюта.

Когда тренер принимает решение, он в одиночестве. Конечно, за тобой клуб, игроки могут реализовывать твои идеи, есть удовлетворение, но в целом тренер – одиночка.

30 лет работы? Я имею богатый опыт, но все равно не достиг своего максимума, я хочу обмениваться информацией, изучать и понимать каждую ситуацию.

При этом я совершенно точно изменил свой подход. Я был совершенно другим человеком 30 лет назад", – сказал итальянец.