АПЛ. Уотфорд – Манчестер Юнайтед 4:1. А куда еще хуже?

Английская Премьер-лига, 12-й тур

"Викаридж Роуд" (Вотфорд)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

После такого результата возникает вопрос: "А Сульшеру самому не стыдно"? Четыре поражения в последних пяти матчах АПЛ были не "на тоненького", а почти полностью проигранными соперникам. Если поединки против "топов" "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" можно было еще объяснить, то как быть, когда ты разгромно проигрываешь аутсайдеру АПЛ?

Но все же не нужно забывать и о победителях. Подопечные Раньери сегодня сыграли отлично! В первом тайме они позволили сопернику пробить всего дважды. В то же время сами нанесли 11 выстрелов по воротам де Хеа, который сегодня продолжал тянуть манкунианцев. Однако такой камень неорганизованности и отсутствия какой-либо модели игры не потянет и бульдозер.

На восьмой минуте гости привезли пенальти в свои ворота: Мактоминей завалил соперника и Сарр получил возможность забить с точки. Несмотря на то, что де Хеа далеко не специалист по одиннадцатиметровым вопросам, однако он угадал угол полета мяча и потянул удар. Правда, сразу на добивании был Кико, который попал в правую девятку.

Дальше было довольно странное решение от арбитра, ведь гол был отменен (здесь вопросов нет) из-за того, что Кико рано ворвался в штрафную при ударе Сарра с пенальти. И желтую испанцу не дали, и Исмаила во второй раз получил шанс забить с точки. Однако и здесь де Хеа вытащил! Испанец ногой отразил удар по центру.

Проходной двор в обороне “Манчестер Юнайтед” даже испанец не смог полностью подмести. Простая подача в штрафную, которую Ван-Биссака неловко сбросил на Денниса. Бывший форвард луганской "Зари" подобрал мяч и прострелил в штрафную - там был Кинг, который переправил мяч в сетку ворот.

Сразу же восстановить паритет могли "манкунианцы". Фернандеш, который сегодня очень ошибался, прекрасной длинной передачей нашел в штрафной площадке Рашфорда, а тот в касание пробил в левый угол - тут вытащил Фостер, который вступил в игру на 33-й минуте.

Конец первого тайма был полностью на стороне хозяев. Кинг и Джошуа имели возможность забить, однако это сделал Сарр, пробивший из-под Магуайра. Сразу после взятия ворот сенегалец принес извинения за не забитые пенальти. Болельщики после матча и не вспомнят неудачи.

Полное крушение на поле Сульшер в перерыве решил сменить ван де Беком и Марсьялем. Француз полностью растворился и совершенно не проявил себя ни с какой стороны. А вот Донни стартовал сразу с забитого мяча. Санчо навесил на Роналду, португалец сбросил на ван де Бека, а тот головой перевел мяч в пустые ворота. Первый гол для нидерландца за “МЮ” с сентября прошлого года. Интересно, что тогда "манкунианцы" тоже уступили - "Кристалл Пеласу" 1:3.

“Манчестер Юнайтед” даже немного зарядился после забитого гола и пошел вперед. Особенно активными были Роналду и Ван де Бек, создавшие еще один убийственный момент. Нидерландец отрезал семерых соперников и вывел Криштиану один на один с голкипером, но португалец попал в Фостера.

Окончательную точку в матче поставил капитан Магуайр на 69-й минуте. Харри завозился с мячом на своей части поля, потерял его и вынужден был зарабатывать вторую желтую. С поля он шел с поддержкой Сульшера. Однако англичанин демонстративно показал, что ее ему не нужно. А может, вообще норвежского специалиста не нужно на “Олд Траффорд”.

В меньшинстве “манкунианцы” еще немного атаковали, но под занавес встречи пропустили еще дважды. Провалился центр обороны в обоих случаях: сначала в ближний правый угол попал Педру, а затем еще и к двум ассистам гол на свой счет записал Деннис. Крах для “МЮ”.

