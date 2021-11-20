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АПЛ. Уотфорд – Манчестер Юнайтед 4:1. А куда еще хуже?

Англия
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Четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата для "манкунианцев"

АПЛ. Уотфорд – Манчестер Юнайтед 4:1. А куда еще хуже?

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 12-й тур

"Викаридж Роуд" (Вотфорд)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

После такого результата возникает вопрос: "А Сульшеру самому не стыдно"? Четыре поражения в последних пяти матчах АПЛ были не "на тоненького", а почти полностью проигранными соперникам. Если поединки против "топов" "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" можно было еще объяснить, то как быть, когда ты разгромно проигрываешь аутсайдеру АПЛ?

Но все же не нужно забывать и о победителях. Подопечные Раньери сегодня сыграли отлично! В первом тайме они позволили сопернику пробить всего дважды. В то же время сами нанесли 11 выстрелов по воротам де Хеа, который сегодня продолжал тянуть манкунианцев. Однако такой камень неорганизованности и отсутствия какой-либо модели игры не потянет и бульдозер.

На восьмой минуте гости привезли пенальти в свои ворота: Мактоминей завалил соперника и Сарр получил возможность забить с точки. Несмотря на то, что де Хеа далеко не специалист по одиннадцатиметровым вопросам, однако он угадал угол полета мяча и потянул удар. Правда, сразу на добивании был Кико, который попал в правую девятку.

Дальше было довольно странное решение от арбитра, ведь гол был отменен (здесь вопросов нет) из-за того, что Кико рано ворвался в штрафную при ударе Сарра с пенальти. И желтую испанцу не дали, и Исмаила во второй раз получил шанс забить с точки. Однако и здесь де Хеа вытащил! Испанец ногой отразил удар по центру.

Проходной двор в обороне “Манчестер Юнайтед” даже испанец не смог полностью подмести. Простая подача в штрафную, которую Ван-Биссака неловко сбросил на Денниса. Бывший форвард луганской "Зари" подобрал мяч и прострелил в штрафную - там был Кинг, который переправил мяч в сетку ворот.

Сразу же восстановить паритет могли "манкунианцы". Фернандеш, который сегодня очень ошибался, прекрасной длинной передачей нашел в штрафной площадке Рашфорда, а тот в касание пробил в левый угол - тут вытащил Фостер, который вступил в игру на 33-й минуте.

Конец первого тайма был полностью на стороне хозяев. Кинг и Джошуа имели возможность забить, однако это сделал Сарр, пробивший из-под Магуайра. Сразу после взятия ворот сенегалец принес извинения за не забитые пенальти. Болельщики после матча и не вспомнят неудачи.

Полное крушение на поле Сульшер в перерыве решил сменить ван де Беком и Марсьялем. Француз полностью растворился и совершенно не проявил себя ни с какой стороны. А вот Донни стартовал сразу с забитого мяча. Санчо навесил на Роналду, португалец сбросил на ван де Бека, а тот головой перевел мяч в пустые ворота. Первый гол для нидерландца за “МЮ” с сентября прошлого года. Интересно, что тогда "манкунианцы" тоже уступили - "Кристалл Пеласу" 1:3.

“Манчестер Юнайтед” даже немного зарядился после забитого гола и пошел вперед. Особенно активными были Роналду и Ван де Бек, создавшие еще один убийственный момент. Нидерландец отрезал семерых соперников и вывел Криштиану один на один с голкипером, но португалец попал в Фостера.

Окончательную точку в матче поставил капитан Магуайр на 69-й минуте. Харри завозился с мячом на своей части поля, потерял его и вынужден был зарабатывать вторую желтую. С поля он шел с поддержкой Сульшера. Однако англичанин демонстративно показал, что ее ему не нужно. А может, вообще норвежского специалиста не нужно на “Олд Траффорд”.

В меньшинстве “манкунианцы” еще немного атаковали, но под занавес встречи пропустили еще дважды. Провалился центр обороны в обоих случаях: сначала в ближний правый угол попал Педру, а затем еще и к двум ассистам гол на свой счет записал Деннис. Крах для “МЮ”.

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" 4:1 (2:0)

Голы: Кинг 28, Сарр 44, Педру 90+2, Деннис 90+6 – ван де Бек 50

"Уотфорд": Фостер – Кико, Кеткарт, Н'Кулу (Трост-Эконг 63), Масина – Сиссоко – Сарр (Кучо 68), Луза (Педру 77), Клеверли, Деннис – Кинг

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магвайр, Шоу (Далот 85) – Мактоминей (ван де Бек 46), Матич – Санчо (Лингард 90+1), Фернандеш, Рашфорд (Марсьяль 46) – Роналду

Предупреждения: Луза 45 – Мактоминей 19, Магвайр 62, 69

Удаление: Магвайр 69 (вторая желтая)

Нереализованный пенальти: Сарр 11 (голкипер)

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В статье: Уотфорд Манчестер Юнайтед
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Комментарии (19)
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мы за динамо (киев)
20.11.2021 в 20:09
ну геть загуляли пацани.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
20.11.2021 в 20:04
Шо, снова Ронька и Ко крупно обосрались? А кто крайний? Ну конечно же душка Сульшер, кто ж ещё. Это же он не забивает при выходе один на один, это же он получает красные карточки, ну и т. д. Цалуйте таперача Роньку-"мессию" в зад.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
20.11.2021 в 19:32
Сдается мне что плавят Судьшера
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0
0
дома лучше) (Буда)
20.11.2021 в 19:09
а у МЮ тренер вообще есть?
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0
0
kalan-86 (Анкара)
20.11.2021 в 19:09
Клаудио-монстр! Вот это плюха по лицу Юнайтед. Сульшер, если сейчас не подаст в отставку, должен быть просто уволен. Это уже дно.
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+1
0
sawyer1936
20.11.2021 в 19:07
О, Бонавентуре из Зари забил
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0
0
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Loader (Днепр)
20.11.2021 в 19:03
Да... Сыграть на удержание с двумя заменами под конец тайма и сразу получить еще парочку. Никак, пороблено.
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0
-2
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NORDOS
20.11.2021 в 19:05
а цей матч ти дивився
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+1
-1
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NORDOS
20.11.2021 в 19:07
але комент не в тему ну як завжди. тобі слід покращити рівень інтелекту. прочитай пару книг, а тоді заходь. чекаємо
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+1
-1
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Loader (Днепр)
20.11.2021 в 19:13
Не тебе, поц, об интеллекте говорить.
+2
-1
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.11.2021 в 19:00
Роналду: Пора снова засучить рукава...шос ти друже погано засучіл рукава)))
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+2
0
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NORDOS
20.11.2021 в 19:03
так Роналду добре грав. віддав результативну передачу, підсказував партнерам по команді, як грати, але ніхто його не слухав. в кінці гри при рахунку 2-1 він махав гравцям мол виходьте пресингувати, але ні одна собака не вибігла
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+2
0
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Loader (Днепр)
20.11.2021 в 19:17
Ахтунг! Тренер на поле!
+1
-2
Кот-Философ (Черкаси)
20.11.2021 в 19:00
таке враження, що Сольск'яер кум власника, бо чому його не погнали досі не зрозуміло
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PiterCantrope (Франківськ)
20.11.2021 в 19:23
Бо їх цікавить тільки 4-те місце в чемпіонаті, ніякі кубки їм не потрібні. Він виводив команду в ЛЧ. Плюс він позитивний, і ним легко керувати, бо він повна протилежність Конте. От вони і не хочуть його виганяти, і просто сподіваються, що він переверне ситуацію і якось знову доповзе до місця в ЛЧ. У МЮ власники з Америки, їх не цікавить спортивний успіх, вони керують клубом як якоюсь франшизою в НБА чи НФЛ.
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0
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NORDOS
20.11.2021 в 18:57
це п@зда
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Algrab (Костопiль)
20.11.2021 в 18:59
Та ні, це сцука- Сульшер....
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Барселиниус (землянин)
20.11.2021 в 20:08
Набриолиненная.
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+1
0
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Loader (Днепр)
20.11.2021 в 20:14
0
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