  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед уже сегодня собирает совещание, чтобы обсудить отставку Сульшера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед уже сегодня собирает совещание, чтобы обсудить отставку Сульшера

Англия
(3 голосов)

Дни коуча в клубе уже сочтены

Манчестер Юнайтед уже сегодня собирает совещание, чтобы обсудить отставку Сульшера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер может покинуть свою должность уже в ближайшее время.

Боссы клуба сегодня организуют экстренную конференцию, на которой будет рассмотрено увольнение коуча. Кроме этого, стороны обсудят условия расторжения контракта с тренером и компенсацию.

По данным The Times, начало совещания назначено на 21:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Уотфорд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Times

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Romerik (YNWA)
20.11.2021 в 21:53
Зидан отказал. Могут взять Кумана. А если серьезно, могут взять Тен Хага, или какого то Мартинеса. Но возьмут Роджерса скорее всего. А могли взять Конте, но протупили, оставляя Сульшера дальше...
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
20.11.2021 в 21:58
Шо, мало сердец осталось? Вон Скоулз например, Невилл... да тот же Гигз.
Ответить
0
0
alexdkm82 (Знаменка)
20.11.2021 в 21:42
Давно пора
Ответить
0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
20.11.2021 в 21:19
Так и толком тренеров свободных нет есть Фавр,Вила-Боаш, Фосека
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
20.11.2021 в 21:08
БиГ Сэма им до конца сезона, на перевоспитание. Он сделает из них коллектив
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
20.11.2021 в 21:26
рано , МЮ пока "борется" за лигу конференций , Сэм спешит на помощь, когда дело пахнет вылетом в шип )
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
20.11.2021 в 21:53
Для них это равноценно низу таблицы..
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...