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Манчестер Юнайтед уже сегодня собирает совещание, чтобы обсудить отставку Сульшера
Дни коуча в клубе уже сочтены
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер может покинуть свою должность уже в ближайшее время.
Боссы клуба сегодня организуют экстренную конференцию, на которой будет рассмотрено увольнение коуча. Кроме этого, стороны обсудят условия расторжения контракта с тренером и компенсацию.
По данным The Times, начало совещания назначено на 21:00 по киевскому времени.
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Источник:The Times
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Комментарии (7)
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Romerik (YNWA)
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