Манчестер Юнайтед уже сегодня собирает совещание, чтобы обсудить отставку Сульшера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер может покинуть свою должность уже в ближайшее время.

Боссы клуба сегодня организуют экстренную конференцию, на которой будет рассмотрено увольнение коуча. Кроме этого, стороны обсудят условия расторжения контракта с тренером и компенсацию.

По данным The Times, начало совещания назначено на 21:00 по киевскому времени.