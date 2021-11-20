Очередной позор Сульшера. Видео, как МЮ разгромно проиграл команде Раньери в АПЛ. Гол + два ассиста у экс-игрока Зари

В этом матче участвовало немало интересных индивидуальностей. МЮ – это вообще клондайк звездных игроков во главе с тренером Сульшером, но есть сильные личности и у "Уотфорда". В частности, тренер Клаудио Раньери. А не забыли еще экс-нападающего "Зари" Денниса Бонавентуре? Так вот, он сегодня забил и отдал две голевые передачи, в целом же "Уотфорд" разбил МЮ со счетом 4:1.

Сколько готовы терпеть провалы Сульшера? Будут ли санкции от руководства? Это тема другого разговора, а пока смотрите видео матча АПЛ.

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" 4:1 (2:0)

Голы: Кинг 28, Сарр 44, Педру 90+2, Деннис 90+6 – ван де Бек 50