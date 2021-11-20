Команда Тухеля безудержна. Лестер – Челси 0:3. Обзор матча, видео голов

"Лестер" теперь не в том состоянии, чтобы тягаться с лидерами АПЛ. Но все равно от "лис" ожидали немного большего. С другой стороны, это "Челси" – безудержная банда Тухеля. Разгром.

Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.

АПЛ, 12-й тур.

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Лестер Сити" – "Челси" 0:3

Голы: Рюдигер (14), Канте (28), Пулишич (71)