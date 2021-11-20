Разный уровень команд. Ливерпуль - Арсенал 4:0. Обзор матча, видео голов

"Арсенал" набрал неплохой ход в последних поединках, но выезд в гости к "Ливерпулю" показал, что выше головы "канониры" не прыгнут. С "Ливерпулем" они сейчас – команды разного уровня. Четыре гола подопечных Клоппа спустили на землю Микеля Артету.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

"Ливерпуль" - "Арсенал" 4:0

Голы: Мане 39, Жота 52, Салах 74, Минамино 77