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Разный уровень команд. Ливерпуль - Арсенал 4:0. Обзор матча, видео голов
Ливерпуль - Арсенал ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.11.2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" набрал неплохой ход в последних поединках, но выезд в гости к "Ливерпулю" показал, что выше головы "канониры" не прыгнут. С "Ливерпулем" они сейчас – команды разного уровня. Четыре гола подопечных Клоппа спустили на землю Микеля Артету.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.
"Ливерпуль" - "Арсенал" 4:0
Голы: Мане 39, Жота 52, Салах 74, Минамино 77
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