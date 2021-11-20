  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Разный уровень команд. Ливерпуль - Арсенал 4:0. Обзор матча, видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разный уровень команд. Ливерпуль - Арсенал 4:0. Обзор матча, видео голов

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль - Арсенал ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.11.2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Разный уровень команд. Ливерпуль - Арсенал 4:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" набрал неплохой ход в последних поединках, но выезд в гости к "Ливерпулю" показал, что выше головы "канониры" не прыгнут. С "Ливерпулем" они сейчас – команды разного уровня. Четыре гола подопечных Клоппа спустили на землю Микеля Артету.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

"Ливерпуль" - "Арсенал" 4:0
Голы: Мане 39, Жота 52, Салах 74, Минамино 77

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...