Владельцы Манчестер Юнайтед решили уволить Сульшера 

Руководство “Манчестер Юнайтед” приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

Совет директоров “Юнайтед” провел экстренное совещание после поражения МЮ “Уотфорду” в 12-м туре АПЛ (1:4). После долгого обсуждения со-владелец и сопредседатель клуба Джоэль Глейзер решил уволить Сульшера, информируют The Times, Manchester Evening News и The Athletic.

Разорвать отношения с норвежцем поручено управляющему директору “Юнайтед” Ричарду Арнольду. Сообщается, что 48-летний тренер должен получить компенсацию в 7.5 млн фунтов. Контракт Сульшера действует до лета 2024 года. Ожидается, что временно исполнять обязанности главного тренера будет спортдир Даррен Флетчер. Ему будет помогать ассистент Сульшера Майкл Каррик.

“Манчестер Юнайтед” набрал всего четыре очка из 21 возможных в последних семи турах АПЛ (одна победа, одна ничья, пять поражений). Отрыв от лидера чемпионата “Челси” составляет 12 очков.

Вратарь “Юнайтед” Давид Де Хеа признал, что ему стыдно за игру команды после матча с “Уотфордом”. “Мы очень слабо играли в первом тайме, это было просто непозволительно для этого клуба и для игроков такого уровня. Это просто кошмар. Не знаю, что и сказать. Мы не знаем, что делать с мячом, не знаем как защищаться”, – сказал вратарь “Юнайтед”. По словам самого Сульшера, он продолжал верить в себя, и в то, что ему и его тренерскому штабу удастся улучшить результаты.

Сульшер возглавил “Манчестер Юнайтед” в 2018 году, сменив уволенного Жозе Моуриньо. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла шестое место в АПЛ, в следующем сезоне – третье, в прошлом – второе. С норвежским тренером во главе “Манчестер Юнайтед” не выиграл ни одного трофея.

В качестве возможного преемника Сульшера часто назывался Зинедин Зидан, но Manchester Evening News утверждает, что правление МЮ хочет видеть во главе команды главного тренера “Лестера” Брендана Роджерса.