Экс-коучи Реала и ПСЖ. Манчестер Юнайтед определился, кто может заменить Сульшера

"Манчестер Юнайтед" ищет кандидатов на пост главного тренера после увольнения норвежского коуча Оле-Гуннара Сульшера.

Клуб из Манчестера рассматривает множество разных вариантов, среди которых есть назначение Хулена Лопетеги из "Севильи" или Лорана Блана, который ранее тренировал "ПСЖ".

Кроме этого, рассматриваются кандидатуры Зинедина Зидана и Маурисио Почеттино, однако эти сделки будут для "красных дьяволов" намного сложнее.