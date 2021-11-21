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Экс-коучи Реала и ПСЖ. Манчестер Юнайтед определился, кто может заменить Сульшера

Англия
(1 голосов)

Клуб ищет нового тренера

Экс-коучи Реала и ПСЖ. Манчестер Юнайтед определился, кто может заменить Сульшера

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ищет кандидатов на пост главного тренера после увольнения норвежского коуча Оле-Гуннара Сульшера.

Клуб из Манчестера рассматривает множество разных вариантов, среди которых есть назначение Хулена Лопетеги из "Севильи" или Лорана Блана, который ранее тренировал "ПСЖ".

Кроме этого, рассматриваются кандидатуры Зинедина Зидана и Маурисио Почеттино, однако эти сделки будут для "красных дьяволов" намного сложнее.

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В статье: Лоран Блан Оле Гуннар Сульшер Хулен Лопетеги Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Athletic

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