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Экс-коучи Реала и ПСЖ. Манчестер Юнайтед определился, кто может заменить Сульшера
Клуб ищет нового тренера
"Манчестер Юнайтед" ищет кандидатов на пост главного тренера после увольнения норвежского коуча Оле-Гуннара Сульшера.
Клуб из Манчестера рассматривает множество разных вариантов, среди которых есть назначение Хулена Лопетеги из "Севильи" или Лорана Блана, который ранее тренировал "ПСЖ".
Кроме этого, рассматриваются кандидатуры Зинедина Зидана и Маурисио Почеттино, однако эти сделки будут для "красных дьяволов" намного сложнее.
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Источник:The Athletic
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