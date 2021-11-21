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Оуэн: Сейчас для МЮ худшее время, чтобы искать нового тренера

Англия
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Оуэн: Сейчас для МЮ худшее время, чтобы искать нового тренера

Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Известный экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн дал комментарий после увольнения Оле-Гуннара Сульшера:

"Сейчас для "МЮ" худшее время для того, чтобы искать нового тренера. В начале сезона мало кто из топ-тренеров доступен.

Единственный очевидный вариант – Зидан, но языковой барьер определенно играет свою роль. Похоже, снова в команде будет временный специалист", – написал Оуэн.

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В статье: Майкл Оуэн Зинедин Зидан Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Твиттер Оуэна

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