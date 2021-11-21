Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко в девятый раз подряд начнет матч АПЛ со скамьи для запасных
Еще в этом сезоне он в старте в чемпионате не появлялся
mancity.com
В рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на "Этихаде" примет "Эвертон". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола снова не включил Александра Зинченко в стартовую одиннадцатку. Место на левом фланге обороны занял Жуан Канселу.
???? TEAM NEWS! ????— Manchester City (@ManCity) November 21, 2021
XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Palmer, Sterling, Foden.
SUBS | Steffen, Carson, Dias, Ake, Jesus, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, McAtee.#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/K2gFJV5feQ
Уже в девятый раз подряд украинец начнет матч чемпионата со скамьи для запасных. Отметим, что три поединка он пропустил из-за травмы, а в общей сложности на его счету в этом сезоне 55 минут в АПЛ (две встречи). Также он провел два поединка в Лиге чемпионов и один в Кубке лиги.
Матч между “Манчестер Сити” и “Эвертоном” начнется в 16:00. За ходом событий противостояния можно следить в
Популярное сейчас
- Де Дзерби – тренерскому штабу Руха: Вы должны сменить работу
- Ассистент Де Дзерби: Виновник удаления Роберто – язык
- Третье место Днепра-1, прогресс Украины, первая победа Хави. Главные новости за 20 ноября
- Официально: МЮ уволил Сульшера
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три