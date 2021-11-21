  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зинченко в девятый раз подряд начнет матч АПЛ со скамьи для запасных
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко в девятый раз подряд начнет матч АПЛ со скамьи для запасных

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Еще в этом сезоне он в старте в чемпионате не появлялся

Зинченко в девятый раз подряд начнет матч АПЛ со скамьи для запасных

mancity.com

Новина українською

В рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на "Этихаде" примет "Эвертон". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола снова не включил Александра Зинченко в стартовую одиннадцатку. Место на левом фланге обороны занял Жуан Канселу.

Уже в девятый раз подряд украинец начнет матч чемпионата со скамьи для запасных. Отметим, что три поединка он пропустил из-за травмы, а в общей сложности на его счету в этом сезоне 55 минут в АПЛ (две встречи). Также он провел два поединка в Лиге чемпионов и один в Кубке лиги.

Матч между “Манчестер Сити” и “Эвертоном” начнется в 16:00. За ходом событий противостояния можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
21.11.2021 в 17:15
Нічого дивного,це МС.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.11.2021 в 17:07
Это потому, что его оппонент Канселу уже далеко не одну голевую передачу сделал.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.11.2021 в 16:39
Это финал ЛЧ икается
Ответить
0
-2
kalan-86 (Анкара)
21.11.2021 в 17:29
Попробуй задержать дыхание или выпей воды. Говорят помогает.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
21.11.2021 в 16:09
Зина ищи другую команду к этому идёт
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...