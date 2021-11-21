Зинченко в девятый раз подряд начнет матч АПЛ со скамьи для запасных

В рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на "Этихаде" примет "Эвертон". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола снова не включил Александра Зинченко в стартовую одиннадцатку. Место на левом фланге обороны занял Жуан Канселу.

Уже в девятый раз подряд украинец начнет матч чемпионата со скамьи для запасных. Отметим, что три поединка он пропустил из-за травмы, а в общей сложности на его счету в этом сезоне 55 минут в АПЛ (две встречи). Также он провел два поединка в Лиге чемпионов и один в Кубке лиги.