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Джеррард: Внутри меня есть та же воля к победе, что и в те времена, когда я был футболистом

Англия
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В АПЛ сразу стартовал с победы

Джеррард: Внутри меня есть та же воля к победе, что и в те времена, когда я был футболистом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прокомментировал первую победу в дебютном матче у руля бирмингемцев:

“Я чувствую смесь волнения, облегчения и гордости. Сейчас никто больше не может гордиться футболистами, чем я. Некоторые работали с нами всего несколько дней, но в целом сделали все, о чем их просили.

Это те эмоции, которые игрок не может испытать. Поэтому я хотел остаться в футболе. Если вам так угодно, это лекарство для меня. Я люблю побеждать, сражаться, видеть футболистов счастливыми.

Я хочу помочь игрокам, направлять их. Внутри меня та же воля к победе, что и в те времена, когда я был футболистом. Есть та же энергия”, - сказал Джеррард.

Напомним, что вчера "Астон Вилла" одолела "Брайтон" благодаря поздним голам Уоткинса и Мингса. Набрав три очка, бирмингемцы отдалились от зоны вылета и находятся на 15 месте в АПЛ.

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
Sky Sports

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