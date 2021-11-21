Джеррард: Внутри меня есть та же воля к победе, что и в те времена, когда я был футболистом

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прокомментировал первую победу в дебютном матче у руля бирмингемцев:

“Я чувствую смесь волнения, облегчения и гордости. Сейчас никто больше не может гордиться футболистами, чем я. Некоторые работали с нами всего несколько дней, но в целом сделали все, о чем их просили.

Это те эмоции, которые игрок не может испытать. Поэтому я хотел остаться в футболе. Если вам так угодно, это лекарство для меня. Я люблю побеждать, сражаться, видеть футболистов счастливыми.

Я хочу помочь игрокам, направлять их. Внутри меня та же воля к победе, что и в те времена, когда я был футболистом. Есть та же энергия”, - сказал Джеррард.