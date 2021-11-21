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Роналду хочет, чтобы МЮ возглавил Энрике

Англия
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Игрок имеет хорошие отношения с тренером

Роналду хочет, чтобы МЮ возглавил Энрике

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Юнайтед", который сегодня уволил главного тренера Оле-Гуннара Сульшера, активно занимается поисками нового наставника.

Португальский форвард Криштиану Роналду хотел бы, чтобы команду возглавил коуч сборной Испании Луис Энрике, который ранее трерировал "Барселону".

Ранее стало известно, что клуб из Манчестера рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги и Лорана Блана.

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В статье: Криштиану Роналду Луис Энрике Манчестер Юнайтед Национальная сборная Испании
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