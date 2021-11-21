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Невилл: Сульшер должен гордиться работой, которую проделал в первые 2-3 года
Эксперт считает период Сульшера позитивным для команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Гари Невилл поделился впечатлениями после увольнения Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды:
"Оле будет с грустью думать об этом, но он должен гордиться работой, которую проделал в первые 2-3 года, мне кажется. Перестройка клуба – это слишком громкое заявление, конечно, но он вернул клубу душу.
В конце эпохи Жозе Моуринью для клуба настали темные времена. В команде были наемники, игроки, пришедшие ради денег.
Сейчас, думаю, у нас по крайней мере славные ребята, которым просто надо разобраться в себе, потому что вчера они провалились, независимо от работы Сульшера", – сказал Невилл.
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