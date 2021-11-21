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Гвардиола: Сити сыграл так, как должен был, чтобы обыграть такую команду, как Эвертон

Англия
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Коуч "горожан" подвел итоги победы над "ирисками"

Гвардиола: Сити сыграл так, как должен был, чтобы обыграть такую команду, как Эвертон

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Эвертоном" в матче 12-го тура АПЛ.

"Удалось задать ритм нашей игре. Они хорошо и глубоко оборонялись, положились на контратаки. В целом мы контролировали ход игры. Мы сыграли так, как должны были, чтобы обыграть такую команду, как "Эвертон".

Второй гол получился отличным, удар невероятный. Отличный гол. Когда одна команда только защищается, то всегда будет сложно, нужно быть осторожным в то же время. Но в правильный момент все получается. Мастерство футболистов сыграло решающую роль.

Насчет забитого мяча Стерлинга? Я довольно хорошо его знаю. С тех пор, как я возглавил команду, он является ключевым футболистом. Он должен играть так, как сделал это сегодня. Я рад за него. Он проделал отличную работу", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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