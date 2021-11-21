Сульшер: Я отдал все для этого клуба. И этот клуб значит для меня все

Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед":

– Сегодня печальный день для многих людей, которые восхищаются вами. Вы предпочли высказаться.

– Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел достичь здесь. Для клуба, болельщиков, игроков, персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг – боролись за чемпионство, выигрывали трофеи.

Я не хочу отвечать на все... Журналисты будут просить взять у меня интервью, но нет, я не буду давать никаких интервью.

Я выйду через парадную дверь, потому что думаю, что все знают, что я отдал все для этого клуба. Этот клуб значит для меня все. К сожалению, я не смог добиться желаемых результатов, и мне пора отойти в сторону.

– Вы тренировали команду почти три года. Гордитесь, оглядываясь назад?

– Очень, очень горжусь. Это одна из тех вещей, о которых вы мечтаете в своей жизни.

Сначала ты был игроком, потом тренером резервной команды, затем твоя следующая работа, та единственная мечта и единственное, чего ты не делал, – это управлять главной командой. Теперь это со мной.

Это доставляло огромное удовольствие с первой и до последней минуты, поэтому я должен поблагодарить всех игроков, потому что с тех пор, как я возглавил команду, они стали лучшими людьми. Кто-то пришел, кто-то ушел, но со всеми было приятно работать.

Я хочу поблагодарить владельцев за предоставленную мне возможность, потому что она бывает не у всех, а у меня она была.

Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили двигаться вперед с клубом, и я действительно надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда я пришел.

Я приобрел хороших друзей, восстановил отношения с некоторыми замечательными друзьями. Приходили новые сотрудники, с которыми я действительно подружился, – сказал Сульшер.